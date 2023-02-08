2023台北內湖草莓季開跑　好康攻略出爐　快來DIY果醬、盆栽　品嘗新鮮草莓冰淇淋

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）踏青春遊不妨去採草莓！台北市產發局表示，內湖區草莓園活動為每年2月至5月上旬，草莓園主要分佈於「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街」等3處共21家農園，其特點是園區多是溫室高架栽種，讓民眾在下雨天也能輕鬆享受採草莓樂趣。

除了有鮮採草莓讓您享受「草莓採果趣」外，內湖區各農園也有各式「莓好食光」的草莓美食及飲品可以品嚐，包括草莓冰淇淋、草莓飲品、草莓披蕯、草莓鬆餅、草莓香腸等；還有好玩的「草莓手作樂」DIY活動，如草莓果醬DIY、草莓盆栽等適合親子、家庭、情侶、好友們一同預約前往。

另外內湖周邊還有不少景點，例如大湖公園、碧湖公園、白石湖吊橋、碧山巖開漳聖王廟、春秋步道、內溝溪生態步道等，快來享受一趟內湖山景好吃、好玩、好風光的漫遊之旅。

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