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2023台北內湖草莓季開跑　好康攻略出爐　快來DIY果醬、盆栽　品嘗新鮮草莓冰淇淋

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 11:11
台北內湖園區的草莓園多是溫室高架栽種，下雨天也不減遊興。（北市產發局提供）

台北內湖園區的草莓園多是溫室高架栽種，下雨天也不減遊興。（北市產發局提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）踏青春遊不妨去採草莓！台北市產發局表示，內湖區草莓園活動為每年2月至5月上旬，草莓園主要分佈於「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街」等3處共21家農園，其特點是園區多是溫室高架栽種，讓民眾在下雨天也能輕鬆享受採草莓樂趣。

除了有鮮採草莓讓您享受「草莓採果趣」外，內湖區各農園也有各式「莓好食光」的草莓美食及飲品可以品嚐，包括草莓冰淇淋、草莓飲品、草莓披蕯、草莓鬆餅、草莓香腸等；還有好玩的「草莓手作樂」DIY活動，如草莓果醬DIY、草莓盆栽等適合親子、家庭、情侶、好友們一同預約前往。

另外內湖周邊還有不少景點，例如大湖公園、碧湖公園、白石湖吊橋、碧山巖開漳聖王廟、春秋步道、內溝溪生態步道等，快來享受一趟內湖山景好吃、好玩、好風光的漫遊之旅。

因應2023內湖草莓園活動，農業發展科特別整理好玩好康攻略，加入「內湖草莓季LINE官方好友」，還有機會抽中園區折價券、草莓冰淇淋、任天堂switch等大獎：

【好康攻略一】2023內湖草莓園活動期間，加入「內湖草莓季LINE官方好友」即可參加「線上轉轉樂抽折價券活動」，有機會抽中100、200、500元折價券，中獎者可至內湖草莓季配合之草莓農園消費使用，首波兌換期限至3月2日止，每人每個LINE帳號限兌換1次，數量有限，趕緊來搶好康！

【好康攻略二】凡於內湖草莓園活動期間，至於內湖草莓園配合之草莓農園消費滿400元，即可兌換內湖草莓冰淇淋1份，數量有限、送完為止。

【好康攻略三】凡於內湖草莓園活動期間，至內湖草莓園配合之草莓農園，持「2023內湖草莓季-草莓星球主題手拿牌」於FB拍照打卡並標註「#2023內湖草莓季 #FB打卡抽好禮」，即可參加抽獎活動，好康機會千萬不可錯過！

內湖草莓季各項好康攻略詳細說明，記得加入「內湖草莓季LINE官方好友」，以及至內湖草莓季活動官網查詢，更詳盡的農園介紹、交通資訊及最新活動詳情等，都在這裡喔！

2023台北內湖草莓季開跑　好康攻略出爐　快來DIY果醬、盆栽　品嘗新鮮草莓冰淇淋

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2023/02/02 15:10

更新時間 : 2023-02-08 13:17 GMT+08:00

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