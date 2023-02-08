【好鄰難尋】台灣人氣女星隋棠遭控「惡鄰居」掀真面目　深夜發文反擊樓下太太拿榔頭怒罵

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)隋棠近日遭控為「惡鄰居」放任小孩吵鬧不管，甚至說跟鄰居說早點起床就好惹議恐鬧上法庭，隋棠不忍了發文澄清。

綜合媒體報導，隋棠去（2022）年搬新家落腳大直，從她臉書照片可發現豪宅環境清幽，不料，不到一年就被自稱是住在樓下的住戶投訴稱為「惡鄰居」，指控夫妻不常在家只留傭人，放任小孩奔跑吵鬧且多次溝通未果，加碼爆料隋棠私下真面目包含對管理員態度不佳等。

隋棠昨（7）日深夜於社群媒體反擊，她心累表示從搬進來這個社區，樓下鄰居溝通得不到期望就會拋狠話拿「認識很多媒體」威脅，第一次看房時巧遇其他住戶也被提醒樓下鄰居「比較特別」，後來才知道他們曾因樓上吵，就帶著榔頭上樓罵當時獨自在家的母子，連社區中庭的噴水池也被他們嫌吵而閒置。

隋棠回憶當初裝潢房子，樓下鄰居太太會上樓監工並告訴設計師她每天要吃安眠藥所以要求地板加厚、樓梯下包海綿等靜音措施，隋棠也照做了，但她卻發現這些要求沒有終點，「她會在正常生活時間來按門鈴，希望小孩安靜，如果我們開門…都是直接大聲歇斯底里的對家裡的大人和小孩抱怨，也因此我們決定不再為他們開門，因為不希望小孩一直經歷這樣瘋狂的場面…並請管理室不需再幫忙對方撥對講機到我們家。」

針對樓下鄰居指控小孩時常從6點吵到半夜，隋棠無奈透露，自家作家為早上6點半起床晚上8點半上床睡覺，晚上9點開始都會呈現極安靜的狀態，「我們比任何人都更希望小孩能睡得好。」

隋棠表示，有次出門碰到樓下鄰居太太，她再次對著孩子們大聲叫他們星期天不要早起，因為她習慣晚起，隋棠忍無可忍回應請她停止騷擾孩子，「小孩子假日醒過來的時間我無法控制，妳只要看到他們就一直大聲責備要求他們這樣對嗎，或是妳早點起床呢？」結果最後這句話被斷章取義成隋棠要求鄰居適應小孩作息，十分無辜。

以上發言意外釣出曾被榔頭伺候的「受害者二號」回應，隋棠老公Tony今早在IG轉發自稱是前住戶的網友貼文，她說自己是兩個孩子的媽，看到新聞和網友留言，認為不該只聽片面之詞，於是決定站出來，「自家人都是早上7點起床、晚上10點熄燈，都是很合理的正常作席時間」，她認為鄰居太太和女兒實屬高敏感，自己小孩也和隋棠的一樣曾被鄰居太太咆哮威嚇過，「榔頭事件我有照片為證，過程不贅述，如果有呈堂需要我可以提供給隋小姐，祝福能有順利的解決方式。」

據悉，隋棠與鄰居仍在調解中，鄰居訴求並非要錢，只是希望隋棠能改善，還願意出地墊錢，若真的最後調解不成，才會提告民事訴訟。