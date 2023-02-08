Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國打撈中國偵察氣球碎片 首批照片曝光

➤中國偵察氣球遭擊落落海後，兩位官員證實，漂浮於水面的白色球皮部分就算不是全部也已大多自搜索區域取回，其它部分可能最後會被沖上岸，但目前人員已把肉眼找得到的都撈起。➤另一官員證實，這顆氣球配有自毀爆炸裝置，但目前為止還未找到爆裂物。➤中國偵察氣球於1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島北方侵入美國領空，飄浮一週後，美國2月4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 11:30
(圖/美聯社) 

(圖/美聯社) 

延伸閱讀: 美國總統拜登 8日發表國情咨文　談烏克蘭與中國偵察氣球情緒激昂

更新時間: 2023-02-08 11:30

首次發稿: 2023-02-08 10:39

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）美國海軍7日公布首批近距離照片，讓外界一窺美軍4日擊落中國偵察氣球後，隔天在南卡羅來納州月桂堤（Myrtle Beach）外海，也就是殘骸散落水面進行打撈作業的情況。

美國打撈中國偵察氣球碎片 首批照片曝光

中國偵察氣球4日遭擊落後, 仍有部分殘骸在空中飄浮 (美聯社)

美國國防部先前說，這枚氣球約有200英尺（約61公尺）高。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導指出，從照片中可見到，殘骸打撈作業顯然是在傍晚以及夜間執行。

這顆氣球的有效負載重量和3輛公車差不多，海軍認為這部分可能已經沉入打撈區約45英尺（約13.7公尺）深的水底之中。

多位官員先前已經表示，氣球殘骸散落範圍大約是15個足球場乘15個足球場大小。這些官員同時表示，這顆中國偵察氣球有螺旋槳和一個舵。

鑒於高階官員先前已說打撈到的氣球殘骸會送到聯邦調查局（FBI）維吉尼亞州匡提科（Quantico）的實驗室進行分析，美國防部表示， FBI專家團人員這次也登上打撈作業的船隻。

中國偵察氣球遭擊落落海後，兩位官員證實，漂浮於水面的白色球皮部分就算不是全部也已大多自搜索區域取回，其它部分可能最後會被沖上岸，但目前人員已把肉眼找得到的都撈起。

北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）昨天告訴媒體，美國海軍海洋學調查船探路者號（Pathfinder）配備了側掃雷達可以檢視海底情況。

一位官員表示，這顆中國偵察氣球搭載了感應器/照相設備的有效負載部分，狀態已非完好無缺，且海床上只找到其中一部分。這位官員表示，氣球有效負載這個部分，水面找得到的很少，而且不包括太陽能板。

這位官員表示，有效負載剩餘部分的打撈工作仍在繼續進行當中。

人員已自充氣挺放出小型水下無人機來協助打撈作業。

另一位官員證實，這顆氣球配有自毀爆炸裝置，但目前為止還未找到爆裂物。

上述中國偵察氣球於1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，飄浮一週後，美國2月4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落。

美國打撈中國偵察氣球碎片 首批照片曝光

美國總統拜登 8日發表國情咨文　談烏克蘭與中國偵察氣球情緒激昂
中國
氣球
打撈
偵察
美國
擊落
FBI

相關新聞

可一探「敵國防空能力」中國解放軍文件大談間諜氣球必要性
可一探「敵國防空能力」中國解放軍文件大談間諜氣球必要性
2023/02/07 12:31
美國總統拜登再戰2024？民主黨選民：先不要
美國總統拜登再戰2024？民主黨選民：先不要
2023/02/07 10:37
中國首認「無人飛艇」飄拉美 反咬美國炒作稱考驗「改善中美關係誠意」
中國首認「無人飛艇」飄拉美 反咬美國炒作稱考驗「改善中美關係誠意」
2023/02/06 20:06
中國間諜氣球觸發歐洲外交政策轉變？Politico：安保仰賴美國就需選邊站
中國間諜氣球觸發歐洲外交政策轉變？Politico：安保仰賴美國就需選邊站
2023/02/06 17:36
義大利示警大規模勒贖軟體網攻 全球數千伺服器陷入風險
義大利示警大規模勒贖軟體網攻 全球數千伺服器陷入風險
2023/02/06 14:42

更新時間 : 2023-02-08 13:17 GMT+08:00

最受歡迎

【百年大震】土耳其7.8強震 逾7,700死
【百年大震】土耳其7.8強震 逾7,700死
中華電信Samsung Galaxy S23旗艦系列資費出爐 2/7中午起開放網路門市限量預購
中華電信Samsung Galaxy S23旗艦系列資費出爐 2/7中午起開放網路門市限量預購
【台灣能幫土耳其】第二批搜救隊出發！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡
【台灣能幫土耳其】第二批搜救隊出發！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
【葛萊美得獎名單】Beyoncé奪4座獎達生涯顛峰　台灣設計師蕭青陽入圍18年首圓夢
【葛萊美得獎名單】Beyoncé奪4座獎達生涯顛峰　台灣設計師蕭青陽入圍18年首圓夢
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
【土耳其強震救援障礙多】台灣第一批搜救隊因「塞機」誤時　花一整天才到重災區
【土耳其強震救援障礙多】台灣第一批搜救隊因「塞機」誤時　花一整天才到重災區
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【更新】台灣佛光山創辦人星雲法師圓寂•享壽97歲　頌讚典禮定13日上午舉行
【更新】台灣佛光山創辦人星雲法師圓寂•享壽97歲　頌讚典禮定13日上午舉行