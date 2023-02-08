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美國研究稱維生素D可預防糖尿病　專家提醒：過量服用恐增高血鈣、高血尿等風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 10:19
美國最新研究發現，「糖尿病前期」的成人補充較多的維生素D，與降低罹患第2型糖尿病的風險有關。（示意圖／pexels）

美國最新研究發現，「糖尿病前期」的成人補充較多的維生素D，與降低罹患第2型糖尿病的風險有關。（示意圖／pexels）

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合整理報導）美國最新研究發現，「糖尿病前期」的成人補充較多的維生素D，與降低罹患第2型糖尿病的風險有關。該研究於7日刊登於《內科醫學年刊》（Annals of Internal Medicine）。

為了評估服用維生素D是否能降低「糖尿病前期症狀」患者罹患糖尿病的風險，來自美國麻州的塔夫茨醫療中心（Tufts Medical Center）研究人員找來了4190位成年受測者，將其隨機分為3組實驗組和1組對照組後進行3年的臨床實驗。

根據研究報告，實驗組（服用維生素D）共有2097名成人，其中有475人患有「糖尿病前期症狀」；其中兩組使用非活性的維生素D3，另一組則是用活性的維生素D。對照組（服用安慰劑）共2,093人，有524人患有「糖尿病前期症狀」。

經混合分析的結果顯示，與安慰劑組相比，補充維生素D的組別，發生糖尿病的相對風險降低約15%，絕對風險則降低了3.3%，甚至讓血糖異常的病人變回血糖正常。

因此研究作者推估，若將他們的發現外推到全球超過3.74億患有「糖尿病前期」的成年人，補充維生素D可以延緩超過1000萬人發生糖尿病。

對此，萬芳醫院內科部新陳代謝科主任李亭衛、成大醫院糖尿病防治中心主任歐弘毅和國防醫學院生理及生物物理學科教授謝博軒皆提出解析。專家們指出研究使用的是高劑量維生素D，不適用於一般人，且高劑量的維生素D可能增加高血鈣、高血尿或腎結石的風險。

歐弘毅表示，雖然研究結果指出只有在血中維生素D濃度偏低、不足的族群，補充維生素D才能有預防「前期糖尿病」進展成糖尿病的好處，但他提醒，研究中看到患者補充維生素D後，達到的平均血中濃度都高於一般認可的安全範圍、甚至達到過往被認為「可能有害」的濃度，就血糖平衡而言，必須思考維生素D的合理濃度為何。

謝博軒表示，研究對象是「患有糖尿病前期症狀」的患者，而非一般大眾都可以參考的結果。因此這篇研究並沒有證明一般大眾補充維生素Ｄ，可有效降低糖尿病的發生風險。

此外，研究的糖尿病前期患者使用維生素D劑量達到1200國際單位（IU），並維持血中較高的維生素D濃度，似乎可降低糖尿病的發生率，但長期服用容易引起高血鈣和高血尿等相關毒性反應。

謝博軒補充，一般推薦維生素Ｄ的單日攝食劑量是400到600國際單位（IU），此劑量範圍並不能達到研究中有效降低糖尿病發生率的作用劑量。

李亭衛指出，研究把活性與非活性的維生素D一起分析，他感到有些疑慮，因為非活性的維生素D3可用作一般民眾的營養補充品，但活性的維生素D是醫師處方藥物，補充過量會有危險性，建議還是先諮專業醫師。

最後，歐弘毅總結，雖然研究提供了維生素D在預防「糖尿病前期」進展成糖尿病的科學證據，但益處僅限於經過嚴格篩選的「糖尿病前期」患者，而不是一般大眾。因此他建議，一般大眾不需急於補充維生素D，讓將來更多的研究報告來驗證這些結果和安全性。

※資料來源：台灣科技媒體中心※

美國研究稱維生素D可預防糖尿病　專家提醒：過量服用恐增高血鈣、高血尿等風險
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糖尿病前期

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