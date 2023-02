【更新】美國總統拜登 8日發表國情咨文　談烏克蘭與中國偵察氣球很激動

更新時間: 2023-02-08 12:22

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國總統拜登於台北時間8日上午10時發表國情咨文,演說時間將近一小時20分鐘。

演說一開始, 拜登首先向國會領袖們致謝, 包括去年曾來台灣訪問的前眾院領袖裴洛西 (Nancy Pelosi, 下圖紅外套者) ,拜登盛讚裴洛西是眾院有史以來最偉大的議長("the greatest Speaker in the history of the House of Representatives.")。

他一開始提到美國經濟與通貨膨脹問題, 更興奮地提到半導體供應鏈現在已經本土化, 將為美國帶來各項經濟效益與工作機會。

演說過程中副總統賀錦麗(Kamala Harris,下圖)與國會議員們, 多次起立為他鼓掌。CBS主播也認為, 這次演說雖然很長, 但堪稱是拜登歷來表現最好的一次演說, 不像之前總會犯些小錯誤。

台灣時間11:00左右, 提到將近一年來烏克蘭英勇對抗俄羅斯入侵, 與盟國全力相挺的過程, 拜登相當激動, 他也邀請在場的烏克蘭駐美大使 Oksana Markarova (下圖長髮女性) 起立, 接受全場致敬。拜登形容俄羅斯去年無預警的入侵行動, 是一項世紀考驗 (test for the ages)。

提到中國, 拜登強調希望兩國有競爭而無衝突, 但一旦碰到類似近期的中國偵察氣球入侵美國領土事件, 美國也會毫不猶豫地防衛自己的國土。

拜登最後表示, 美國是全球民主的指標燈塔, 是一個基於理想而建立的民主政體, 擁有強大的人民與靈魂, 只要全國團結一致, 沒有什麼目標是無法達成的 。而現在的行動, 會決定未來的國家走向。

白宮直播 超連結在此

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國總統拜登於台北時間8日上午10時發表國情咨文,預料將語帶樂觀以提振國內低迷氣氛,不僅展現他為重建美國經濟所做的努力,也為2024年競選連任奠定基礎。

法新社報導,在經歷兩年努力擺脫COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情、結束長達20年的阿富汗戰爭、西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭展開反制,以及美國政治局勢的極端緊張後,拜登自認為有很多值得慶祝的事情。

拜登6日曾說:「我想和美國人民談談,讓他們知道事態的發展-現在正發生什麼,還有我期待做什麼。」

拜登將在國會山莊向國會全體成員、近乎全數資深政府成員和廣大電視觀眾發表談話,而經濟在疫情後展現強勁復甦、失業率降到50年來新低的消息使他深受鼓舞。

白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說:「這是一位非常樂觀的總統。」

不過美國戰機4日擊落中國偵察氣球的重大事件,也使美中關係的不穩定性籠罩拜登政府。

另外,拜登在國內也有麻煩,兩項最新民調顯示,有過半的選民不希望80歲的拜登在2024年尋求連任。

拜登週末在總統渡假地大衛營(Camp David)與高層顧問和講稿撰寫者一起修改國情咨文講稿。尚皮耶說,他們已經寫了好幾週,但「直到最後一刻」還在調整。