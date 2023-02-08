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【社畜心聲】超夯韓劇《代理公司》收視飆到二位數　最新劇情曝光、「上班族教科書」超強穿搭術學起來！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/08 09:58
李寶英與組員沒日沒夜的討論企劃。(圖_LINE TV提供)

李寶英與組員沒日沒夜的討論企劃。(圖_LINE TV提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)《代理公司》創下12.4%的收視率佳績，最新劇情曝光。

李寶英領銜的《代理公司》以毫無背景撐腰、全靠實力說話的女強人之姿，深入職場角力鬥爭的核心，與趙成夏飾演的趙常務、及劇中演出「財閥家小孫女」的孫娜恩都有不少精彩對手戲，第8集在韓國創下12.4%的二位數佳績，口碑爆棚，成為今年必看職場劇之一，劇中角色的穿搭及劇情發展也都是矚目焦點。

在最新劇情當中，李寶英與趙成夏接到客戶指示，必須在對方公司會長被羈押的狀況之下，替他們進行總預算高達3000億韓元(相當於台幣72億)「企業公關」的形象廣告，最終目的是讓會長能夠保釋出獄。兩人除了必須分組互相爭奪之外，期限還只有短短一個禮拜，李寶英的組員們熬到沒日沒夜，讓不少埋首於工作之中的上班族心有戚戚焉之餘，趙成夏的組員還來嗆聲，表示他們早已準備好主題及方向，更讓全組感到絕望。

【社畜心聲】超夯韓劇《代理公司》收視飆到二位數　最新劇情曝光、「上班族教科書」超強穿搭術學起來！
李寶英(左)意外瞥見全惠璡(右)的抱怨文，結果觸發簡報靈感。(圖_LINE TV提供)

對此，在劇中飾演「財閥家小孫女」的孫娜恩也沒閒著，雖然上任首日就被李寶英下馬威，不過她卻決定要在這次企劃戰役之中選擇幫助其中一個人，讓李寶英或趙成夏成為贏家，並且納入麾下，孫娜恩利用手段得到關鍵情報後，請自己的秘書韓俊宇送去給李寶英，並說道：「如果手上有一塊肉的話，必須給更飢餓的生命體才行，對方才會更感謝餵食自己的主人不是嗎？丟出去吧，給更飢餓的畜生。」

李寶英在最後一刻，跟組員們合力想出了最佳方案，並且成功運用輿論的力量干擾法律程序的進行，讓會長成功被保釋，這也讓她受到財閥們的高度矚目，孫娜恩的爺爺更邀請她到家裡，與財閥們一起用餐，過程中也不斷被挖角，眼看事業即將邁入另一個高峰，李寶英卻疑似因為長期過度服用藥物出現副作用，本來回家之後躺在床上休息的她，卻在公園躺椅上醒來，似乎預告著下一個危機。

【社畜心聲】超夯韓劇《代理公司》收視飆到二位數　最新劇情曝光、「上班族教科書」超強穿搭術學起來！李寶英劇中穿搭被封為「上班族教科書」。(圖_LINE TV提供)

《代理公司》引發話題的還有李寶英的上班穿搭，精緻的西裝外套，有設計感的內搭，在網路上掀起討論，被封為「上班族的樣板」，只是光鮮亮麗的外表之下，都必須承受上級壓力，以及辦公室鬥爭，深深引發了觀眾共鳴。

《代理公司》每週日、一上午10點，LINE TV全網首播。

【社畜心聲】超夯韓劇《代理公司》收視飆到二位數　最新劇情曝光、「上班族教科書」超強穿搭術學起來！
李寶英(右)與趙成夏(左)將對爭一起事關地位的大案子。(圖_LINE TV提供)
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更新時間 : 2023-02-08 13:17 GMT+08:00

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