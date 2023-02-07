【胃痛專題】保「胃」健康從何做起？　營養師：先了解胃部結構！提供3種營養素

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據衛福部資料統計，胃癌是台灣人十大癌症死因之一，現代人工作忙碌，三餐不正常，常常感到胃部不適，平時該如何保養胃？維持胃部健康呢？

癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示，胃本身就具有良好的平衡調節機制，重點是提供關鍵所需的營養素，像是蛋白質、維生素A、維生素C，並改變飲食習慣，不破壞其平衡便能保護胃部健康。

了解胃部結構、平衡機制 才能正確保胃！

想知道該如何維持胃部健康，必須先從胃部結構、平衡機制開始了解。黃翠華營養師提到，胃簡單來說可分為黏膜層、肌肉層，其中黏膜層上有各種複雜的細胞，能幫助胃自我調控、維持平衡。

黃翠華指出，胃會分泌胃蛋白酶來消化食物，但胃蛋白酶需要在酸性的環境下才能發揮良好的作用，而胃的壁細胞會分泌胃酸，使胃腔環境維持在pH值2.0以下，幫助胃蛋白酶分解、消化食物，還兼具良好殺菌效果。

然而，在這樣的酸性環境下，細胞難以存活，因此黏膜層還會分泌鹼性黏液，保護黏膜層上的細胞，以避免受到胃酸侵害。

黃翠華營養師表示，黏液能使黏膜層pH值維持在6.0-7.0，形成最佳「胃黏膜障蔽」，胃壁就可受到良好的保護，但有些食物會刺激胃酸分泌過多，破壞平衡，例如：酒精、胡椒、辣椒、甜食、咖啡等，應特別留意。

蛋白質是胃酶主要原料 食物來源如何選擇？

胃的平衡調控機制若是失衡，便會產生不適症狀，相反地，若能維持其平衡便是最好的保胃方式。黃翠華營養師指出，蛋白質、維生素A、維生素C是強壯胃的重要營養素。

蛋白質是體內各種激素、酵素、黏膜細胞、免疫細胞等的主要原料，充足的蛋白質能幫助組織建構、細胞修復。黃翠華營養師表示，選擇蛋白質時應避免脂肪含量較高的食物，像是紅肉（如：牛肉、豬肉）攝取比例應減少，因為高油食物會影響胃排空時間，增加胃的負擔。

黃翠華營養師建議，蛋白質最好選擇植物性蛋白質，像豆腐、豆干、豆漿等，蛋白質豐富又容易被消化吸收，此外，營養完整的蛋、好消化的魚和雞肉等都是不錯的選擇。

維生素A、C不可少 八分飽也很重要！

而維生素A、C對胃也是相當重要的營養素，黃翠華營養師提到，維生素A是黏膜的組成成分之一，能強健黏膜組織，維生素C則是細胞間質的重要原料，間質就像水泥，而細胞如同磚塊，維生素C若攝取不足，胃部組織便無法強壯。

維生素A、C的食物該如何選擇？黃翠華營養師表示，維生素A最好的選擇就是胡蘿蔔，而維生素C首推芭樂，因為它含量最豐富，其次則是奇異果、橘子、柳丁等，但空腹吃甜水果容易刺激胃酸分泌，因此最好在餐後吃，此外，木瓜也是相當好的選擇，能一次攝取維生素A、C。

不過，除了食物選擇外，現代人更要注意飲食習慣的問題，黃翠華營養師強調，均衡飲食八分飽很重要，暴飲暴食很傷胃，只要做到以上要點，就可以輕輕鬆鬆保「胃」健康！

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56656

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