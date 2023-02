【台灣能幫土耳其】第二批搜救隊出發！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合報導)土耳其遭遇百年強震,災情持續擴大,台灣目前已派遣兩批搜救隊協助救災,外交部今(7)日宣布,將賑土耳其的援款提高至200萬美元(約新台幣6千萬元),並公布捐款帳戶,駐處也列出當地急需的物資,以利關心土國災情的國人提供援助,展現大愛無國界、台灣能幫忙的精神。

土耳其飽受強震摧殘,經歷過921大地震的台灣感同身受。總統蔡英文今日在臉書發文,向土國不幸過世的人員及家屬,致上沉痛的哀悼。她強調,台灣當年發生921大地震,土耳其率先派搜救隊來台協助,此時此刻,台灣一定也會攜手幫助土耳其,度過難關。

昨(7)日晚間,首批台灣國際搜救隊先遣隊,包括內政部消防署10人及台北市政府消防局30人,以及3隻搜救犬3隻及6.6公噸裝備器材,現已經抵達土耳其,正趕往現場報到準備投入救災;今日晚間第二批搜救隊共90名國際搜救隊員自桃園機場出發,親自前往送機的行政院長陳建仁表示,要土國在921地震時第一時間對台施以援手,如今是台灣回饋土耳其的最好機會,展現「Taiwan Can Help, and Taiwan is helping(台灣可以幫忙,台灣正在幫忙)」的精神。

如同當時賑災烏克蘭,外交部今日也開設國內外捐款帳戶(相關資訊在文章末端提供),並與國內外非政府組織團體合作,提供災區居民生活必需用品及物資,捐款運用情形外交部將適時向外界說明。

除災情慘重外,土耳其當地氣溫驟降、下雪也讓災民處境更加嚴峻。土耳其駐台灣辦事處7日也公布目前急需援助的物資清單(相關資訊在文章末端提供),民眾或企業有意捐贈物資賑災,可先發送電子信件到tr-office.taipei@mfa.gov.tr,留下聯繫方式,告知欲捐助的物資、數量、重量等,辦事處將盡快處理。

外交部再次呼籲旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人,均應持續提高警覺,維護自身安全,並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助,國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話:+90-532-322-7162,或聯繫外交部緊急聯絡中心:0800-085-095,以取得必要協助。

外交部捐款帳戶資訊如下:

國內

(1)金融機構匯款,帳號270750「中央銀行國庫局」,戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

(2)郵政劃撥方式,劃撥帳號50269506,戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外

國外民眾捐款帳號為:007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」,戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為「土耳其震災專案」,並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址,傳真至02-85906065,以利寄送收據。

捐款聯絡電話:02-85906640





土耳其駐台灣辦事處公布急需援助的物資清單如下:

冬天衣物 (成人和孩童)

冬大衣/保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲。

其他物品

帳篷、床、帳篷用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、尿布、衛生清潔用品、衛生棉/護墊。

捐贈方式

發送電子信件到tr-office.taipei@mfa.gov.tr,留下聯繫方式,告知欲捐助的物資、數量、重量等,辦事處將盡快處理。