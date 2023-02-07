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【台灣能幫土耳其】第二批搜救隊出發！外交部賑災捐款專戶、急需物資清單看這裡

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/02/07 23:18
行政院長陳建仁今（7）日親自前往桃園機場送第二梯搜救隊前往土耳其協助救災。（圖／行政院）

行政院長陳建仁今（7）日親自前往桃園機場送第二梯搜救隊前往土耳其協助救災。（圖／行政院）

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）土耳其遭遇百年強震，災情持續擴大，台灣目前已派遣兩批搜救隊協助救災，外交部今（7）日宣布，將賑土耳其的援款提高至200萬美元（約新台幣6千萬元），並公布捐款帳戶，駐處也列出當地急需的物資，以利關心土國災情的國人提供援助，展現大愛無國界、台灣能幫忙的精神。

土耳其飽受強震摧殘，經歷過921大地震的台灣感同身受。總統蔡英文今日在臉書發文，向土國不幸過世的人員及家屬，致上沉痛的哀悼。她強調，台灣當年發生921大地震，土耳其率先派搜救隊來台協助，此時此刻，台灣一定也會攜手幫助土耳其，度過難關。

昨（7）日晚間，首批台灣國際搜救隊先遣隊，包括內政部消防署10人及台北市政府消防局30人，以及3隻搜救犬3隻及6.6公噸裝備器材，現已經抵達土耳其，正趕往現場報到準備投入救災；今日晚間第二批搜救隊共90名國際搜救隊員自桃園機場出發，親自前往送機的行政院長陳建仁表示，要土國在921地震時第一時間對台施以援手，如今是台灣回饋土耳其的最好機會，展現「Taiwan Can Help, and Taiwan is helping（台灣可以幫忙，台灣正在幫忙）」的精神。

如同當時賑災烏克蘭，外交部今日也開設國內外捐款帳戶（相關資訊在文章末端提供），並與國內外非政府組織團體合作，提供災區居民生活必需用品及物資，捐款運用情形外交部將適時向外界說明。

除災情慘重外，土耳其當地氣溫驟降、下雪也讓災民處境更加嚴峻。土耳其駐台灣辦事處7日也公布目前急需援助的物資清單（相關資訊在文章末端提供），民眾或企業有意捐贈物資賑災，可先發送電子信件到tr-office.taipei@mfa.gov.tr，留下聯繫方式，告知欲捐助的物資、數量、重量等，辦事處將盡快處理。

外交部再次呼籲旅居當地或正在土耳其商旅活動的國人，均應持續提高警覺，維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以取得必要協助。

外交部捐款帳戶資訊如下：

國內
（1）金融機構匯款，帳號270750中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
（2）郵政劃撥方式，劃撥帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外
國外民眾捐款帳號為：007-09-11868-0兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

捐款均請註明指定用途為「土耳其震災專案」並於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，以利寄送收據。

捐款聯絡電話：02-85906640


土耳其駐台灣辦事處公布急需援助的物資清單如下：

冬天衣物 (成人和孩童)
冬大衣/保暖外套、雨衣、靴子、毛衣、長褲、手套、圍巾、毛帽、襪子、內衣褲。

其他物品
帳篷、床、帳篷用睡墊、毛毯、睡袋、保溫瓶、手電筒、尿布、衛生清潔用品、衛生棉/護墊。

捐贈方式
發送電子信件到tr-office.taipei@mfa.gov.tr，留下聯繫方式，告知欲捐助的物資、數量、重量等，辦事處將盡快處理。
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