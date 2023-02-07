中國百萬藏族兒童強制入寄宿學校 忘卻母語、侵蝕身分認同

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國大搞洗腦運動，3名聯合國專家指出，中國在西藏執行「強迫同化」政策，迫使百萬名西藏兒童進入寄宿學校，導致下一代藏人逐漸忘記母語，侵蝕身分認同，違反了國際人權準則。

西藏、新疆、香港等地因歷史、種族、文化差異等因素以致在政治上離心，向來是中國的心病，因此當局不遺餘力推行同化政策。外媒報導，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）特別報告員指出，中國當局透過教育體系，自文化、宗教和語言等層面同化藏人的政策感到震驚，並對此類寄宿學校越來越多感到憂心。

3名專家發表聯合聲明中指出，近年大量出現的藏族寄宿學校，「絕大多數」藏族兒童正在寄宿學校接受教育，總人數接近百萬人。聲明指出，寄宿學校「似乎是個強制執行的大規模計畫，旨在將藏族融入到主流的漢族文化當中，有違國際人權準則。」

專家們表示，這些藏族寄宿學校授課內容以漢族文化為主軸，拒絕讓藏人接觸到母族傳統或相關文化知識。藏族兒童的母語能力正在流失，無法輕鬆以藏語和同父輩祖輩溝通。

專家指出，這樣的現象這助長了對中國當局對藏人的同化，也侵蝕下一代藏人的身分認同。

專家還表示，根據所獲訊息，「絕大多數」藏族兒童正在寄宿學校接受教育，總人數接近100萬人。

特別報告員是聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）任命的無給職、身分獨立的專家，不能代表聯合國發言。