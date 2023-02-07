「賴蕭配」真「無中生有」? 蕭美琴：回台灣為公務、不評論政治

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）返台述職的駐美代表蕭美琴今（7）日被問及2024年台灣總統大選「賴蕭配」時表示，返國為外交及公務，不適合評論政治話題；至於美方對台灣大選的看法，她表示，美方期待候選人能穩健推動共享價值與利益。

紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一

2020年6月被任命為駐美大表的蕭美琴，日前才被紐時評為華府最具影響力的外交大使之一，近日首度返台述職，下午於外交部與媒體茶敘。

外傳蕭美琴副總統賴清德於2024總統大選的副手人選，先前蕭美琴在美國受訪時曾言，讓台灣外在環境更和平、穩定、繁榮是當前唯一目標，其他政治話題都是「無中生有的想像」。

今日她再度被問及時表示，先前已回應，此番回台是因外交與台美間的公務，不太適合評論政治話題。

大選將於下半年開打，各陣營候選人皆有前往美國「面試」的慣例，被問及賴清德若順利在黨內出線，因副總統身分恐無法前往華府，駐處是否有相關規劃？蕭美琴對此表示，總統候選人訪美行程大多由各陣營自行安排，較少透過駐處，目前未接獲任何陣營提出需求或規劃。

關於美方是否有針對台灣總統大選的評論，蕭美琴表示，目前並沒有聽到美方各界相關評論，但她也透露，美方一直很在意台美關係，期待台灣的總統候選人能穩健的推動共享價值及利益，努力守護台灣的民主自由，推進台美間在經濟還有區域穩定層面的合作。

至於美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台與否，蕭美琴表示，目前對方尚未提出具體規劃。

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