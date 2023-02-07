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農委會推出農業永續ESG專案　期透過公私協力共創雙贏互利

By 台灣英文新聞
2023/02/07 17:19
照片來源：農委會提供

照片來源：農委會提供

農委會今(7)日上午召開記者會，正式對外說明農業部門在企業ESG揭露需求上可提供的服務。農委會表示，ESG係指環境(Environment)、社會責任(Social)及公司治理(Governance)，是用於評估企業能否永續經營的重要指標，目前推出農業永續ESG專案可分成淨零永續、生態保育、暖心農村三大領域，共計9項專案類別，並結合對應永續指標(SDGs)。期盼透過公私協力，創造合作可能性，共創雙贏互利。

企業永續經營與企業社會責任密不可分，國際間咸認企業對於推動全球環境及社會的永續發展既具有能力，也同時肩負責任，隨著全球氣候變遷等環境議題加劇，綠色金融與綠色投資也漸成主流，無論是我國金管會逐步擴大對於企業ESG資訊揭露之要求，許多跨國企業也開始要求上下游供應鏈需達到碳中和、RE100或永續經營相關指標要求，在在顯示未來企業ESG揭露需求將愈趨急迫。

農委會指出，農業操作立基於自然環境之中，可協助提供企業ESG揭露需求場域，除直接對應到環境面(E)外，透過共同討論進行客製化設計可更進一步媒合企業方與農方需求，例如將收穫農產品提供給偏鄉弱勢家庭，或將ESG專案中的活動與企業員工日進行結合，將可擴大農業永續ESG專案的效益至社會面(S)與公司治理面(G)。

農委會目前推出農業永續ESG專案可分成淨零永續、生態保育、暖心農村三大領域，各領域再向下開展不同類別，其中淨零永續領域項下包含植生造林、循環農業、綠色農食等，生態保育領域項下包含陸域棲地、海域棲地、特定物種等，暖心農村領域項下包含零飢餓、農村文化、技藝傳承等，共計9項專案類別，並將專案結合對應永續指標(SDGs)，協助企業評估各項專案與企業自身設定之永續責任關聯性；此外，農委會也鼓勵企業可透過自行提案創造更多合作可能，透過公私協力，引入企業資源協助農業發展，並回應企業ESG揭露需求，共創雙贏互利。

更新時間 : 2023-02-07 21:22 GMT+08:00

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