農委會推出農業永續ESG專案　期透過公私協力共創雙贏互利

農委會今(7)日上午召開記者會，正式對外說明農業部門在企業E SG揭露需求上可提供的服務。農委會表示，ESG係指環境( Environment)、社會責任(Social)及公司治理 (Governance)， 是用於評估企業能否永續經營的重要指標，目前推出農業永續ESG 專案可分成淨零永續、生態保育、暖心農村三大領域，共計9項專案 類別，並結合對應永續指標(SDGs)。期盼透過公私協力， 創造合作可能性，共創雙贏互利。

企業永續經營與企業社會責任密不可分， 國際間咸認企業對於推動全球環境及社會的永續發展既具有能力， 也同時肩負責任，隨著全球氣候變遷等環境議題加劇， 綠色金融與綠色投資也漸成主流， 無論是我國金管會逐步擴大對於企業ESG資訊揭露之要求， 許多跨國企業也開始要求上下游供應鏈需達到碳中和、RE100或 永續經營相關指標要求，在在顯示未來企業ESG揭露需求將愈趨急 迫。

農委會指出，農業操作立基於自然環境之中，可協助提供企業ESG 揭露需求場域，除直接對應到環境面(E)外， 透過共同討論進行客製化設計可更進一步媒合企業方與農方需求， 例如將收穫農產品提供給偏鄉弱勢家庭，或將ESG專案中的活動與 企業員工日進行結合，將可擴大農業永續ESG專案的效益至社會面 (S)與公司治理面(G)。

農委會目前推出農業永續ESG專案可分成淨零永續、生態保育、 暖心農村三大領域，各領域再向下開展不同類別， 其中淨零永續領域項下包含植生造林、循環農業、綠色農食等， 生態保育領域項下包含陸域棲地、海域棲地、特定物種等， 暖心農村領域項下包含零飢餓、農村文化、技藝傳承等，共計9項專 案類別，並將專案結合對應永續指標(SDGs)， 協助企業評估各項專案與企業自身設定之永續責任關聯性；此外， 農委會也鼓勵企業可透過自行提案創造更多合作可能， 透過公私協力，引入企業資源協助農業發展，並回應企業ESG揭露 需求，共創雙贏互利。