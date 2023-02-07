新北市推六大類50場寒假英語營　線上實體雙軌並進 逾1500名學生參加

今（2023）年寒假新北市規劃50場線上跨國、 實體英語營隊，營造國際化的學習環境，讓1,530名孩子快樂學 英語、體驗多元文化，部分課程還邀家長共學五大洲文化。

教育局長張明文表示，科技能延展學習模式，今年持續整合虛實， 辦理六大類英語營。包括兩項臺美跨國線上英語營， 分別與僑英文教基金會合作「E-Around線上英語營」、 與加州喜瑞都學院合辦線上英語營。另有4類實體課程， 包括國際文教中心推五大洲親子營、高國中外師拓客任務（Worl d Talk Task）、英速魔法學院冬季活力營及國小冬令雙語營。 場場叫好叫座，提供新北學子多元管道，擴展國際視野。

而臺美線上英語營，由美國青年大使以視訊分享校園生活、 城市藝術、運動休閒，並以有趣的破冰遊戲，如Two Truths and a Lie、Would you rather、英文猜謎等，打破螢幕的距離感。更透過分組上課， 鼓勵學生每天用英語與志工講師互動。 新北學生也展現國際交流能力，以英語介紹臺灣的特色景點， 讓美國志工們心嚮往之。

竹圍高中國中部學生張靖毅表示，自己參與加州線上英語營， 發現美國學生的選修課程多、社團活動豐富、重視運動休閒。 這次活動練就了說英語的膽量，希望未來能到加州， 體驗當地節慶及遊樂園。另外，桃子腳國中小學生許澂芯分享，參加 E-Around線上英語營，最喜歡的活動是小組討論、與講師、 同學協作簡報。自己用英語介紹臺灣海拔最高的嘉義太平雲梯， 內心充滿成就感。

5場五大洲親子營隊，由國際文教中心志工、老師擔任導遊， 介紹美國、義大利、紐澳、印度、印尼等國特色，如：Henna彩 繪、品嘗印尼非吃不可的金磚玉米棒和羅望子糖果、 義式風情櫥窗打卡等。

其中義大利主題由金龍國小國際文教中心規劃，親子手作pizza 、義式雛菊餅乾等。學生黃彥瑜提到， 自己一走進校內的國際文教中心， 便被一系列羅馬競技場建築景觀布置吸引， 彷彿身處中世紀的義大利。另外， 淡水國小國際文教中心推出有獎徵答、迪士尼親子變裝秀。 參與家長王嘉秀提到，首次與孩子參加，親子同煎美味漢堡肉， 美國文化更成為親子對話的好素材。大推五大洲營隊， 讓孩子寒假不出國，也能享受國際環境。

另外針對高、國中1、2年級學生，教育局開設34場的寒假外師拓 客任務營，包含藝術創作、國際文化分享、手作課程等， 外籍教師以生動有趣的教學，讓學生在遊戲及互動中，快樂學英語、 體驗國際文化。

每年報名皆秒殺的英速魔法學院冬季活力營，國小學生免出國， 可享浸潤式的英語學習環境。今年4梯次由闊瀨院區及興福院區辦理 ，結合當地自然環境，讓學生體驗新北在地特色， 而沉浸式的學習方式，可增加學生的成就感及自信心。 值得一提的是， 闊瀨院區為新北市閒置校舍活化再生推動計畫重點區域之一， 是閒置校舍活化創造國際化學習環境的典範。

還有5場國小冬令雙語營，主題多元，如：神話與謎團、 驚豔北美洲、尋寶探險隊等，今年也增加「Let’s Talk! Detective Contest英語小偵探比賽」，鼓勵學生開口說英語， 主動營造沉浸式雙語學習環境。

教育局表示，近3年因科技防疫開啟跨國線上英語營隊， 感謝美國師生團隊跨國支持。未來將持續透過線上與實體英語營， 讓新北學子以多元管道，拓展國際視野、與世界交朋友。

教育局於麗園國小辦理112年冬令雙語營「絕頂桌遊樂雙語營」，鼓勵孩子開口說英語。(照片由新北市教育局提供)

金龍國小國際文教中心設計義大利風情櫥窗讓親子拍照打卡，感受中世紀義式風情。(照片由新北市教育局提供)

淡水國小國際文教中心以美國文化為主題，讓親子體驗迪士尼變裝秀。(照片由新北市教育局提供)