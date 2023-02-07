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2023台灣燈會中華電信展場加碼！行動、寬頻、影視優惠齊發

燈會限定加碼贈Hami Point最高4,000點，完成體驗再享好禮

By 台灣英文新聞
2023/02/07 17:02
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

連續25年贊助台灣燈會主燈，2023台灣燈會主燈「玉兔壯彩」於台北國父紀念館璀璨點燈，中華電信於主燈會場以「預見精采永續」為主題設攤，首創裸視3D新技術結合中華電信ESG永續概念的虛擬互動體驗，打造MOD、Hami Video影視娛樂饗宴，並推出行動、寬頻、影視等多項燈會限定加碼優惠，陪伴客戶歡慶元宵節。

即日起至台灣燈會中華電信攤位申辦精采5G 指定方案加碼送Hami Point 500點；新申請/升速 HiNet光世代300M/150M(含)以上速率加碼贈Hami Point 300點；購買指定家電、居家商品滿額贈Hami Point最高4,000點。為滿足客戶對多元影視內容的渴求，中華電信於活動現場特打造MOD、Hami Video等影視娛樂服務及Google One產品體驗，完成體驗即享獨家好禮，申辦再送Hami Point點數。新申裝MOD+自選餐(全選)及「影劇館+」加碼贈Hami Point 500點、訂閱Hami Video「影視雙享包」年約方案加碼贈Hami Point 200點，Hami Point一點等於一元，中華電信以最實質的優惠有感回饋客戶。

中華電信於國父紀念館、信義區香堤大道展區現場以「預見精采永續」為主題，首創裸視3D新技術結合ESG永續概念的虛擬互動體驗，消費者只要於燈會期間至中華電信攤位現場完成ESG互動合照，分享至個人臉書或IG並標記「中華電信ESG」，即可獲得限量精美好禮。此外，中華電信亦於主燈會場規劃企客一站式彈性化服務，展示包含5G企業專網、企業防駭守門員 、ANDs先進網路防禦系統、雲端解決方案等多項企客業務。展現中華電信2023年將攜手中小型企業實現智慧化轉型，邁向「新商業模式」的決心。

為讓客戶元宵出遊賞燈最盡興，中華電信於台灣燈會佈建近200台最新型高效能基地台，滿足民眾行動上網的需求。中華電信持續以國內唯一連續獲2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王及備受肯定的HiNet光世代高速寬頻，提供客戶優異的網路品質。金兔年快邀請親朋好友至中華電信2023台灣燈會展場一同賞燈、享好康！

更新時間 : 2023-02-07 17:09 GMT+08:00

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