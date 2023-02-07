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南韓演員李昇基曝喜訊　今年將與李多寅步入禮堂

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/07 16:30
李昇基今年４月７日將與演員李多寅步入禮堂（圖／截自IG@xx__dain @leeseunggi.official）

李昇基今年４月７日將與演員李多寅步入禮堂（圖／截自IG@xx__dain @leeseunggi.official）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）跨足戲劇、歌唱、主持界的南韓藝人李昇基，去年因與經紀公司的糾紛鬧得沸沸揚揚，今（7）日則突然宣布好消息，表示自己將與女友李多寅步入禮堂。

李昇基在2021年時就認愛女星李多寅，但李多寅家族的黑歷史也隨後被翻出。她的媽媽為演員甄美里，在韓劇「大長今」中飾演「崔尚宮」一角廣為人知，姊姊則為演員李侑菲，演出許多知名韓劇如「皮諾丘」、「夜行書生」、「柔美的細胞小將」等，但生父卻曾涉嫌詐欺、傷害等，連繼父都因非法炒股成了經濟犯，因此這段戀情當時不被外界看好。

李昇基今日在IG上傳了自己的手寫信，向大家宣布在今年4月7日他將與女友步入禮堂，全文如下：

大家好，我是李昇基

今年似乎有許有多需要寫長篇文章的事情

今天要向大家傳達我人生中最重要的決心

我和我心愛的李多寅決定從戀人升格為夫婦，一起共度餘生

我求婚了，也得到了同意，將在今年４月７日舉行婚禮

因為有了想一輩子負責的人，因此想帶著愉悅的心情，親自向各位傳達這個消息

那個女人是個內心溫暖、充滿愛，讓我想永遠放在身邊的人

我想和他一起分享快樂，就算有困難的事也不會放開手，想和他一起克服

希望大家能為我們的未來加油，以後也會多多分享，我會幸福地生活下去，謝謝
南韓
李昇基
李多寅
結婚

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