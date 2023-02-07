南韓演員李昇基曝喜訊　今年將與李多寅步入禮堂

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）跨足戲劇、歌唱、主持界的南韓藝人李昇基，去年因與經紀公司的糾紛鬧得沸沸揚揚，今（7）日則突然宣布好消息，表示自己將與女友李多寅步入禮堂。

李昇基在2021年時就認愛女星李多寅，但李多寅家族的黑歷史也隨後被翻出。她的媽媽為演員甄美里，在韓劇「大長今」中飾演「崔尚宮」一角廣為人知，姊姊則為演員李侑菲，演出許多知名韓劇如「皮諾丘」、「夜行書生」、「柔美的細胞小將」等，但生父卻曾涉嫌詐欺、傷害等，連繼父都因非法炒股成了經濟犯，因此這段戀情當時不被外界看好。

李昇基今日在IG上傳了自己的手寫信，向大家宣布在今年4月7日他將與女友步入禮堂，全文如下：