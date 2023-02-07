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APEC系列會議14日起加州登場 台灣報名數逾百人

By 政治, 台灣英文新聞
2023/02/07 19:24
由外交部國際組織司長吳尚年（圖／翻攝自外交部直播影片）

由外交部國際組織司長吳尚年（圖／翻攝自外交部直播影片）

(台灣英文新聞／政治組　綜合報導）台灣不缺席！本（2）月由今年APEC主辦方美國舉行的首次資深官員會議、財政次長暨央行副總裁會，將由外交部國際組織司長吳尚年以及財政部次長阮清華率團出席會議。

吳尚年今（7）日上午在外交部例行記者會中指出，本屆亞太經濟合作會議（APEC）是由美國主辦，主題是「為各方創造具韌性且永續的未來」，優先領域為「互連」（interconnected）、「創新」（innovative）及「包容」（inclusive）。

中央社引述吳尚年表示，全年第一場系列會議，從2月14日到28日在美國加州棕櫚泉舉行第一次資深官員會議（SOM1），期間並召開財政次長暨央行副總裁會議；她將以資深官員身分出席26日到28日的會議，財政部次長阮清華將率團出席25、26日的財政次長會議。

吳尚年進一步指出，SOM1暨相關會議將有近百場會議，討論主題廣泛，涵蓋貿易暨投資、糧食安全、海洋漁業、反貪污及透明化、打擊非法砍伐林木、數位經濟、婦女與經濟、電信、衛生、科技技術及創新等議題。我國目前與APEC相關機關的報名人次，已逾120位。

今年主要APEC會議，有5月在底特律召開「第二次資深官員會議」及運輸與貿易部長，共兩場部長層級會議；8月在西雅圖召開「第三次資深官員會議」，以及5場部長層級會議，包括中小企業、婦女、能源、糧食安全及衛生；11月將在舊金山召開財政部長會議及「APEC經濟領袖週」。
APEC
APEC 2023

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更新時間 : 2023-02-07 21:21 GMT+08:00

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