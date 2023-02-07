8縣議員倡議金門成為「永久非軍事區」 施明德：樂見兩岸拔除戰火引信

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）8名金門縣議員倡議金門成為「永久非軍事區」，前民進黨主席施明德今天(7日) 說，努力幾十年希望讓金馬變成和平區，拔掉戰火引信，金門議員想邀他去議會說明倡議，他也表態自已沒打疫苗、儘管目前仍有疫情，但願意走訪金門。

8名金門縣議員分組「跨黨派問政聯盟」和「無黨籍聯盟政團」次級團體，倡議金門成為「永久非軍事區」。

中央社引述施明德7日受訪指出，他看到相關報導，隨即聯繫倡議的議員洪鴻斌，對方也說希望用議會名義邀他去金門。

施明德說，他努力了幾十年，很高興金門議員們有這樣的想法，他則有完整方法、也提出「金門、馬祖和平特區條例草案」，希望大家一起努力、卸除戰爭的引信、遞給中共最大的橄欖枝，為世界和平貢獻。

施明德去年(2022年) 12月透過臉書發文提到建構「金門、馬祖和平特區」。他向台灣的政治領袖喊話：「是時候了，我們必須從金門、馬祖徹徹底底全面撤軍」，讓金門馬祖成為非軍事區、和平區，拔掉兩岸最容易點燃戰火的引信，對中國全面避戰。

施明德說，蔣介石時代把金門、馬祖塑造成「台灣的防衛前哨」、「反攻大陸的跳板」，欺騙台灣人民忍受其獨裁恐怖統治。金馬人民更因此在戰火中遭受摧殘，在戰地政務下淪為人權備受爭議的次等國民長達3、40年。

他說，年輕時曾駐守小金門，深深同情人民苦況，一生念念難忘。才會在擔任民主進步黨主席時提出「金馬非軍事區」的主張，而以「金馬撤軍」備受當時兩大黨自私的大政客們為騙選票大肆攻擊。

施明德指出，事隔近30年，金馬都已悄悄撤軍。金門從當年的近10萬大軍如今撤到只剩3000；馬祖從2萬守軍如今只留下2000兵力。這種兵力如何防守外敵，只會勾引敵人的侵犯慾念而已。台灣掌權者不要再愚蠢自欺欺人、誤國誤民。

他認為，對金馬人民而言，他們的願望及基本權利仍處處夾在兩岸「大局」中，無法依金馬人民自由意志處理自己的問題。小三通、金廈海底隧道、飲水、電力、物流、人流、國際觀光、國際賭場等，金馬人民依舊無權決定自己的命運，謀取自己的利益。

他說，金馬非軍事區的走向，既可保障金馬人民的基本權利，又可卸下兩岸擦搶走火的引信，更可能建構兩岸的和平願景。

施明德表示，副總統賴清德說要和平保台，這是最好的方法；他說，自己也希望找時間拜訪總統蔡英文、拜會民進黨立法院黨團，大家每天講保台，這是保台最具體的方法。

8名金門縣議員分組「跨黨派問政聯盟」和「無黨籍聯盟政團」次級團體，倡議金門成為「永久非軍事區」，並推動興建「金廈跨海大橋」，營造金廈特區生活圈，帶動金門經濟發展。

根據中央社，這屆金門縣議會19席議員中，無黨籍高達11人，其中陳泱瑚與陳錦偉2人，和國民黨洪允典、民進黨蔡其雍組成「跨黨派問政聯盟」；另外，洪鴻斌、石永城、張雲量、楊育菡4人組成「無黨籍聯盟政團」。2個議會次級團體昨天同步成立，並宣示「金門成為永久非軍事區」等4大共同主張。

陳泱瑚說明，近來美國、中國和台灣關係緊張，金門民眾也跟著緊張，希望透過成立「跨黨派問政聯盟」和「無黨籍聯盟政團」，讓兩岸領導人聽見金門民眾的心聲，不要再讓金門重蹈覆轍，再捲入戰爭。

陳泱瑚提及前民進黨主席施明德提出的「金馬撤軍論」表示，今昔時空背景不同，當時金門倚賴軍方經濟甚深；如今兩岸關係緊張，金門不能再捲入戰爭紛爭中。他說，依國際認定的「非軍事區」，任何戰爭不能在金門發生，基於這樣的共識促成2次團成立。

陳泱瑚說，若能將金門列為非軍事區，也許可以海岸巡和警力取代兵力，維護金門安全；不僅金門可作為兩岸溝通平台，也可將「金門列為非軍事區」作為兩岸會談議題。

此外，陳泱瑚表示，兩次集團體將推動早日興建「金廈跨海大橋」，營造金廈特區生活圈，帶動金門經濟發展契機；相信唯有在兩岸和平氛圍下，金廈跨海大橋興建才有機會推動。

金門縣長陳福海到場祝賀，他表示，2個次團所提建言也是他競選的重要主張，期盼府會共同打造更好環境，金門民眾過更好的日子。

8名縣議員倡議金門成為「永久非軍事區」 施明德：樂見兩岸拔除戰火引信