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祕魯南部暴雨引山崩 15死20傷2失蹤災民逾萬

美聯社稍早引述RPP電視台採訪當地官員的說詞指出，在一個名為Miski的偏鄉地區有36人死亡；祕魯國防部於推文中稱此說法為錯誤消息。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/07 15:24
祕魯南部發生土石流，圖為罹難者被暫時安置在空地。(圖／美聯社）

祕魯南部發生土石流，圖為罹難者被暫時安置在空地。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）祕魯南部區域因連日暴雨，當地時間6日發生山崩，導致至少15人死亡、20人受傷以及2人失蹤，當局表示實際人數可能持續增加。該國國防部也推文指正部分媒體所報導的36死為錯誤消息。

法新社報導，秘魯第2大城阿雷基帕（Arequipa）因連日暴雨，於5日開始發生土石流，造成阿雷基帕地區約有1萬2000名災民，遭受家園毀損或其他影響。

據秘魯全國民防組織（National Institute of Civil Defense），目前死亡人數已經增至15人。

路透社曝光的影像可見，土石流以摧枯拉朽之勢衝向山下民宅，多棟房屋被掩埋、摧毀，有走避不及的居民被活埋在土石流中。

祕魯南部暴雨引山崩 15死20傷2失蹤災民逾萬村民眼睜睜看著家園遭土石掩埋（圖／翻攝自推特影片）

推特上甚至流傳民眾逃避不及捲入土石流快速帶走，路人見狀趕緊將載浮載沉「泥人」從中拉起，場面萬分驚險。

馬利亞諾．尼可拉斯．瓦卡塞爾（Mariano Nicolas Valcarcel）市長阿爾瓦多（William Alvarado）受訪表示，逾千戶家庭受影響，高達9成受災戶的家都被摧毀。

阿雷基帕省長桑傑士（Rohel Sanchez）指出，尼可拉斯．瓦卡塞爾地區的4個村落災情最為慘重，當地情況「真的很糟」。

據桑傑士所言，事發當時，有礦工在這些村落附近的山丘上工作，極有可能被土石流沖走。

半島電視台報導，山崩發生後，該國衛生部在推特上宣布，將提供當地150公斤的藥品，並派遣「由醫生、護理師及心理健康專家」組成的兩個小隊前往救援，

祕魯軍隊也在該區域部署直升機，運送人道救援物資、飲用水以及沙袋至當地。

祕魯國防部於推文中指出，搜索與救援工作仍在持續，並表示部分媒體聲稱死亡人數高達36人為錯誤消息，並建議公眾自「官方渠道獲取消息」。

美聯社稍早引述RPP電視台採訪當地官員的說詞指出，在一個名為Miski的偏鄉地區有36人死亡，RPP還指出一些死者是乘坐卡車沿Urasqui-Secocha公路行駛時，被落石擊中。
祕魯
山崩
天災

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