置身叢林！泰國奢華新景點　開箱世界頂級度假村

（台灣英文新聞／陳天韵 泰國採訪報導） 泰國知名景點普吉島以安達曼海秀麗的風景聞名，在旅遊旺季往往吸引大批國際觀光客。相對來說，在其東邊車程約兩小時的喀比雖也享有同樣的風光，卻少有台灣觀光客造訪。

喀比（Krabi）位於泰國南部、安達曼海岸邊，一年四季的天氣都溫暖潮濕，冬天為乾季，也是旅遊旺季。該地除了眾多海島，多處襯著碧藍海水和石灰岩峭壁的海灘也是熱門景點，而在只能搭船往返的萊利半島上，Rayavadee度假村即坐擁三片海灘，其中包含被譽為泰國最美海灘之一——帕南海灘（Phra Nang Beach）。

Rayavadee於1994年開幕，度假村內的客房、設施、和景致卻讓人很難想像它已有近30年的歷史。茂密的叢林之下，一棟又一棟的別墅顯出低調靜謐之感，坐落在蜿蜒的小道間，完美地融入在周圍的自然環境裡。白天時若行走在度假村內，甚至能看到兩種不同的猴子在樹梢嬉戲和覓食。



從喀比機場前往Rayavadee必須先乘車前往港口，再轉搭度假村的快艇。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



Rayavadee園區內經常可見猴子在樹上嬉戲、覓食。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

在建造之時，Rayavadee秉持永續的概念，保留了園區內的大多樹木並未將其砍伐，因此度假村範圍內的步道都是圍繞著樹木鋪設的，蜿蜒複雜。此外，樹木若是死亡或者因為長勢造成安全疑慮必須被砍除，度假村每砍一棵就會再重一棵，也就是這樣的精神，使得園區如今的景致依然蓊鬱。

這座多次獲獎的度假村腹地甚廣，橫跨整個萊利半島南端，共有101間套房、四間餐廳、一個公共泳池、以及芳療館、活動中心和運動中心。這麼大的範圍、加上複雜的路徑分布，剛剛抵達的房客如果沒有地圖，真的很容易迷失方向！所以在房客抵達、辦理入住時，大廳內就擺著一張地圖，入住時也會有人特別解說房間以及設施的位置。



行走在Rayavadee園區內，彷彿置身熱帶叢林。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

度假村內的101間套房分為多種房型，有由雙層、圓形的「Pavilion」（亭閣），可住二到四人，一樓為客廳、二樓為臥室和衛浴，部分附帶庭院和私人泳池；也有多棟建築組成的「Villa」，可住四人以上，最高級的幾種房型還有管家專門服務。

其中，家庭式Villa總共只有三間，雖然被歸類為Villa，卻也包含一棟pavilion，並由一個長廊連接著另一棟空間較寬闊的小屋，作為主臥室和衛浴所在。主臥室正對著庭院中長12米、寬3米的私人泳池，只要打開落地窗、或是透過浴室裡的側門就能進出，游泳前後還可以使用室外的淋浴設備沖洗再進屋，各種設施的設計都非常體貼房客的需求。



家庭式Villa由一棟兩層樓的pavilion與一棟一層樓的主臥室組成，中間有廊道相連，外面有寬闊的花園及私人泳池。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



每棟pavilion的一樓都是客廳、二樓則是臥室和衛浴。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

Raitalay Villa位於度假村西側萊利沙灘（Railay Beach）的僻靜角落裡，面對海灘，共由兩棟建築和一個小游泳池組成。進到庭院後的第一棟屋子裡設有客廳、小飯廳、和一個小廚房，再往前走則是由玄關連接著的兩個房間和衛浴。

而在度假村南側，帕南海攤上，則有更高階的Rayavadee Villa。這間villa自成一個大院子，除了一個不小的客廳、餐廳、和小廚房，以及兩房兩衛外，還有大片花園、一間桑拿、海灘旁的私人泳池、和水療池。更令人驚豔的是，這個房型的主臥室正對著純白的沙灘和快樂島（Happy Island），夕陽西下時能直接從主臥室裡一賞美景，且衛浴不僅和臥室一樣大，也一樣能飽覽帕南海岸的景色。



Raitalay Villa位於Rayavadee西側，面對萊利萊利海灘。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



Rayavadee Villa就在帕南海灘旁，景色優美。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

Rayavadee的四間餐廳中，在帕南沙灘上石灰岩洞穴旁的「石室」餐廳（The Grotto）無疑是最特別的。該餐廳主打西式料理，白天提供單點菜單，從沙拉、義大利麵、漢堡，到海鮮和烤牛排，選擇眾多；晚間則提供套餐菜單，讓房客可以一邊聽著海浪拍打沙灘的聲音、欣賞著夕陽，一邊享受現場樂隊的演奏，飽餐一頓的同時大飽眼福和耳福。

房客的早餐、以及每週二免費提供的下午茶，則是在Raya Dining供應，有室內及戶外座位可以選擇。早餐以半自助、辦無限量點餐的形式供應，菜色種類多元，泰式及西式料理皆有提供。另外的餐廳則有帕男海灘另一側的泰式餐廳Krua Phranang以及在萊利海灘旁的國際料理餐廳Raitalay Terrace。



在石室餐廳用餐時，可以一邊享受石灰岩洞穴、帕南沙灘、快樂島的景致。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



石室餐廳晚間提供的套餐餐點包括各式海鮮。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）

由於要往返Rayavadee一定得乘船，若要安排別處的導覽或行程不免麻煩，度假村的活動中心也有一系列套裝行程，從交通工具到導遊，都是Rayavadee自己的，免去房客自行聯繫安排的煩惱。Rayavadee提供的行程囊括各種戶外、水上活動與文化參訪，從周圍各個知名海島觀光、划船、浮潛、登山、攀岩，到當地市集和人文景點導覽，一應俱全。

度假村周圍除了必須搭船才能到達的景點，其實只要沿著帕南海灘一路走到底，就有一個獨一無二的秘境——蝙蝠洞，可供探索。蝙蝠洞雖然不遠，但由於地勢較高，又是個石灰岩穴，必須手腳並用地爬上去，好在難度並不高，約二十分鐘即可看到洞穴開口框住叢林、沙灘、海水、及小島的美景，留下難忘回憶。



蝙蝠洞中可以看到叢林、沙灘、海水、和小島的美景。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影）



Rayavadee提供免費的輕艇供房客使用，可一邊划船一邊探索度假村周圍不同的景色。（圖／台灣英文新聞 陳天韵攝影