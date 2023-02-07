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2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/07 14:16
2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例（圖／中央流行疫情指揮中心）

2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例（圖／中央流行疫情指揮中心）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增23,394例COVID-19確定病例，分別為22,980例本土個案及414例境外移入；另確診個案中新增45例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,980例本土病例，為10,696例男性、12,270例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,289例)，高雄市(2,906例)，臺中市(2,900例)，桃園市(2,263例)，臺北市(2,029例)，臺南市(1,993例)，彰化縣(1,112例)，屏東縣(682例)，新竹縣(653例)，苗栗縣(629例)，宜蘭縣(580例)，雲林縣(538例)，新竹市(498例)，嘉義縣(368例)，南投縣(366例)，基隆市(349例)，花蓮縣(300例)，嘉義市(207例)，臺東縣(165例)，金門縣(78例)，澎湖縣(68例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增45例本土病例死亡個案，為24例男性、21例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月8日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於去年11月17日至今年2月4日。

指揮中心說明，今日新增414例境外移入個案中，為192例男性、222例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月7日至2月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,894,218例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,183,479例排除) ，其中9,708,863例確診，分別為50,643例境外移入、9,658,166例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,795例COVID-19死亡病例，其中16,774為例本土，另21例為境外移入。

2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例
（圖／中央流行疫情指揮中心）

2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例
（圖／中央流行疫情指揮中心）

2/7台灣新增本土病例22,980例、境外移入414例、死亡45例
（圖／中央流行疫情指揮中心）
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