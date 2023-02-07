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解僱前技術長魏國章訴訟案21日開庭　鴻海：依法辦理、靜待判決

➤鴻海去年9月解僱魏國章，魏國章認為遭非法逼退及職場霸凌，對鴻海董事長劉揚偉及鴻海人資長夏國安提告，並索賠新台幣6200多萬元。➤鴻海回應表示，針對魏國章雇傭司法案，公司皆依法辦理，並靜待司法判決。針對任何不實言論，公司不排除循法律途徑，維護權益。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/07 14:53
圖為109年10月16日鴻海在台北三創生活園區舉行鴻海科技日活動，時任鴻海技術長的魏國章在會中表示，鴻海MIH電動車開放平台將透過軟體定義...

圖為109年10月16日鴻海在台北三創生活園區舉行鴻海科技日活動，時任鴻海技術長的魏國章在會中表示，鴻海MIH電動車開放平台將透過軟體定義...

延伸閱讀: 立委控官員咆哮拍桌要求提前出境　呼籲監察院調查•國安會：檢討致歉

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）週刊今天(2月7日) 報導，鴻海去年（2022年)9月解僱前技術長魏國章，新北地院將於2月21日首度開庭審理。對此鴻海表示，公司依法辦理，並靜待司法判決，針對任何不實言論，不排除循法律途徑，維護權益。

鏡週刊今天報導，鴻海去年9月解僱魏國章，並未發重訊揭露，魏國章認為遭非法逼退及職場霸凌，已對鴻海董事長劉揚偉及鴻海人資長夏國安提告，並索賠新台幣6200多萬元，新北地院將於2月21日首度開庭審理。

根據中央社，鴻海回應表示，針對魏國章雇傭司法案，公司皆依法辦理，並靜待司法判決。

鴻海並指出，針對任何不實言論，公司不排除循法律途徑，維護權益。

魏國章之前擔任鴻海集團技術長，2021年1月起，魏國章參與鴻海推動的MIH開放電動車聯盟，操刀MIH軟體平台。

中央社2021年曾報導，魏國章過去是蘋果創辦人之一賈伯斯（Steve Jobs）所創辦的NeXT Computer中，唯一華人核心軟體成員。在蘋果收購NeXT後，隨著賈伯斯團隊進入蘋果，開發出iOS和Mac OS X。

週刊報導，去年(2022年) 5月，劉揚偉對魏國章的工作報告及在MIH的執行能力提出質疑，調動魏國章辦公室至鴻海土城總部，並進一步採取方式逼退。

報導並稱，由於魏國章握有獲聘用相關文件、雇主投保的勞健保資料，且握有與人資長對話的錄音檔，勢必成為官司輸贏的最大關鍵

解僱前技術長魏國章訴訟案21日開庭　鴻海：依法辦理、靜待判決

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