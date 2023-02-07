解僱前技術長魏國章訴訟案21日開庭　鴻海：依法辦理、靜待判決

圖為109年10月16日鴻海在台北三創生活園區舉行鴻海科技日活動，時任鴻海技術長的魏國章在會中表示，鴻海MIH電動車開放平台將透過軟體定義... 圖為109年10月16日鴻海在台北三創生活園區舉行鴻海科技日活動，時任鴻海技術長的魏國章在會中表示，鴻海MIH電動車開放平台將透過軟體定義、軟硬分離與開放生態三大特色，解決現階段電動車發展瓶頸。(中央社檔案照片)