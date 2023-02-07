可一探「敵國防空能力」中國解放軍文件大談間諜氣球必要性

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）間諜氣球事件還在發酵，中國雖堅稱是民用氣球，供氣象、科研之用，路透卻發現，從數十份解放軍文件可見，中國軍方對氣球科技的應用，已然展現了高度興趣。

根據路透，中國軍方研究員早已不只一次在公開論文中強調研究相關技術的必要性。

一份2022年4月發布的論文，就將重點擺在「特殊飛行艇」探查敵情的能力。文中指出，氣球可觸發敵方的防空系統，為電子偵察、空防系統早期預警、作戰反應能力的評估提供條件。

文中提到，為了因應陸基防空系統日增之威脅，必須採用便宜的氣球，作為主動或被動阻撓、壓制敵方早期預警機制的方式，為空襲行動進行掩護。該文也稱，中國須在氣球科技加強研究，縮短與外國的差距，強化作戰能力，同時避免敵方以這類武器發動攻擊。

上述論文出現在《艦船電子對抗》（Shipboard Electronic Countermeasure），該刊物是由國營中國船舶重工業集團發行，研究主題包括信號干擾、電子作戰。

多份解放軍負責的刊物文章，亦皆顯示共軍對美國等國家使用軍用氣球的歷史有著濃厚興趣，並加以探討，中方在相關領域應如何急起直追。

誠然，美國官員坦言，中國有更審慎、精密的蒐報科技，如間諜衛星，實在想不透為何要施放氣球，但解放軍文件也支持了部署氣球就是圖它價美物廉的說法。

亦有安全專家指出，氣球也可用來蒐集大氣資訊，對中國自身的飛彈計畫有所助益，或用作高解析度攝影，彌補間諜衛星在蒐報方面的不足。

此外，路透分析政府採購案發現，中共軍方與所屬研究機構，過去兩年來採買了高空氣球與相關技術，惟文件資訊多所屏蔽，未能得悉細節。

可一探「敵國防空能力」中國軍方文件大談間諜氣球必要性