泡湯要注意！日本每年2萬件「熱休克」案例 嚴重可致死

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）現在正值寒冷的冬天，許多人都喜歡到日本旅遊泡溫泉，然而最近兩個月卻陸續傳出有三名韓國人在日本泡溫泉時猝死，死因為「熱休克」。

根據韓媒報導，日本政府從幾年前開始，就不斷地向日本冬季遊客宣導熱休克的危險性。「熱休克」是由溫度急遽變化所引起的急性腦中風、腦梗塞或心肌梗塞。因在寒冷的溫度下，收縮的血管受到變暖的溫度影響會突然擴張，血壓急遽發生變化，時常發生於從野外露天浴池等寒冷空間，移動到溫暖內部空間的瞬間，或是暴露在低溫的身體泡入熱水的瞬間，許多人因此摔傷或溺斃。

報導指出，日本國人於冬季11月～2月也經常發生熱休克意外，每年會接到1.7萬～2萬件熱休克緊急通報，不僅是高年齡層，患有心血管疾病的患者也需多加注意。

日本人除了溫泉外，在日常生活中也經常會在家中使用浴缸泡澡，但日本住宅大部分是木製住宅，冬天家裡溫度較低，多數家庭的浴室也沒有暖氣，因此泡澡時也很容易因溫度的劇變而引發心肌梗塞等。

為預防熱休克，以下整理了幾點注意數項：1.入浴前先用溫水洗澡，做些簡單的伸展運動，讓身體較暖和。2. 高年齡層及心血管疾病患盡量避免單獨入浴。3. 泡澡時間建議在10分鐘左右，每天約2次。4. 避免水位高於心臟。5. 水溫維持在41度以下。6. 出浴後盡快用毛巾將身體擦乾，防止體溫下降。7. 避免在進食及飲酒後入浴。