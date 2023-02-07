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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 時代力量立委邱顯智、王婉諭今天(7日) 表示，接獲投訴，國安會秘書處長雖獲准出國，但核准可出境的日期還沒到就想提前出關，並與出關查驗人員起衝突，甚至咆哮、拍桌耍官威，根本是知法犯法。

對此，總統府發言人林聿禪今天表示，本案經過調查，這名人員為國安會會內轄理行政工作的事務官，屬於出境管制人員，經申請核准於1月22日出境，但因航班起飛時間為22日凌晨12時15分，他在21日晚上10時左右出關查驗時，尚未到核准出境時間（22日），未被放行，因此與工作人員爭執，後續經過協助，於22日凌晨出境。

林聿禪表示，儘管這名事務官出、入境都依照申請起迄時間辦理，但因溝通不當，產生誤會，國安會除依規定處理、檢討外，並向相關單位及負責人員表達歉意。

邱顯智、王婉諭今天在立法院召開「國安高層大耍官威，偷跑出關成境管破口」記者會，揭露某國安高層於春節期間出國旅遊，欲於核准日期前出關，與出關查驗人員發生衝突後，提前出關登機的經過。

邱顯智說，國安會秘書處長在1月22日至1月26日攜眷出國，事前有申請獲准，但班機起飛時間是1月22日凌晨12時15分，他在1月21日晚上10時左右出關登記，根本還沒到核准出關的時間，因此被現場人員攔下。

中央社引述邱顯智指出，根據投訴，這名處長與現場5名工作人員發生爭執，更有咆哮、拍桌情形，後來遇上移民署國境事務大隊大隊長巡視，因此協助他們至登機門候機，於1月21日晚上11時40分登機，並囑咐現場人員於凌晨12時過後再將出境資料輸入電腦。

他質疑，該名處長核准可以出國的時間是1月22日，為何在1月21日晚間就放行，而且這架班機在1月21日晚上11時53分就提前起飛，為何這名國安高層人員可以耍官威，沒到核准時間就能出境。

王婉諭說，內政部移民署在民國106年所發公文內容提到，「近來發生涉密人員欲搭乘凌晨的航班出境，請各機關於核准管制對象出境日及入境日時，應檢視所搭的航班是否為跨日航班，進而前、後各寬估1日核予准出期間。」

王婉諭表示，如果不是位高權重的國安高層，怎麼敢在現場拍桌、咆哮；如果不是位高權重的國安高層，有可能享受如此特殊的待遇嗎。整件事情，可以用16個字來總結，就是「知法犯法、大耍官威、偷跑出關、境管破口」。

邱顯智呼籲，國安會、移民署應該要立即啟動內部行政調查，該懲處的就懲處；為釐清真相，請移民署公布當日處長與基層人員發生爭執的影像畫面，以昭公信。最後，呼籲監察院主動介入調查，釐清相關人員的違失行為與應負的責任。

立委控官員咆哮拍桌要求提前出境 呼籲監察院調查•國安會：檢討致歉

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