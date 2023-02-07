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美國總統拜登再戰2024？民主黨選民：先不要

這年紀是否該卸甲歸田了

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/07 10:37
美國總統拜登2023年2月6日在白宮南草坪與記者談話（圖／美聯社）

美國總統拜登2023年2月6日在白宮南草坪與記者談話（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年已高齡80歲的美國總統拜登（Joe Biden），似有意競選連任，打一場2024白宮保衛戰，但美國人民恐怕沒這麼挺他。一項新民調顯示，支持民主黨的民眾表示，一任足矣，請讓座。

根據美聯社民調中心，美國傾向民主黨的選民中，對拜登出馬角逐第二任的支持度，從2022年11月期中選舉前數週的52%，跌至了37%。拜登雖屢屢自褒民主黨在國會選舉的佳績（保住參議院多數、眾議院小輸共和黨），也對自身的執政能力自信滿滿，但成年人對他顯然沒這麼看好。

原因無他，年齡就是個障礙。拜登已是美國史上最老的總統，若真當完兩任，他將是86歲的耄耋老人。光是第一任，無論是體力還是心智敏銳度，都令人皺眉。咳嗽、步履維艱、在台上突然一片茫然、發言時口齒不清的情況，屢成公眾焦點。

整體而言，41%的美國人肯定拜登任內表現，與去年底差不多，民主黨人也多肯定其作為，但僅22%美國成年人認為他應該再披戰袍，低於期中選舉前的29%。就民主黨人而言，拜登流失的支持度多集中在年輕人，45歲以下者，僅23%認為他應競選連任。35歲的選民Ross Truckey說道，「他已經垂垂老矣，看他被推到群眾之前，我有時感到挺不忍的。」

拜登屢次透過演說強調任內政績，包括新冠肺炎（COVID-19）賑濟法案、跨黨派基礎設施法案、晶片法、針對氣候變遷的稅務與支出相關措施等。然而，對他是否能再成功推動大政策，僅13%有信心，畢竟現須面對把持眾院多數的反對黨。在管理白宮、處理危機等方面，成人對他的信心分別掉到23%、21%。

這份民調是於1月26至30日針對美國成年人進行，有效樣本1,068份，抽樣誤差為正負4.2個百分點。

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