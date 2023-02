土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手

延伸閱讀: 【土耳其7.8強震】台灣搜救隊40人6日晚率先前往土國 第二批90人7日早上出發

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)土耳其與敘利亞接壤的省分昨(6日) 發生7.8強震,台灣、歐洲聯盟(EU)、北大西洋公約組織(NATO)與多個歐美國家都承諾提供援助。一般認為,6日的地震是自1939年以來規模最強的一次。

住在震央附近的台灣人邱小姐說,當時晃動5至6分鐘,「很像滾筒洗衣機裡上下左右晃」,她和家人隨即帶著物資到空曠地避震。

土耳其6日凌晨4時17分發生規模7.8的強震。中央社引述旅居當地的邱小姐指出,當時大概晃動5至6分鐘之久,她和家人於地震停止後帶著緊急物資出門避震,目前有水電、網路可用,正在檢查屋況中。

黎巴嫩軍方救難隊出發前往土耳其 (美聯社)

瑞士搜救隊(美聯社)

土耳其受強震打擊,宿敵希臘及中東、北非地區其他國家立即表示願意提供援助,以協助投入救援工作。亞塞拜然370人救援隊已率先進入災區。

希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)推文寫道,「希臘正在調度資源,並將立即提供援助…(我們)對毀滅性的震災深感悲痛」。

希臘救難隊6日啟程前往土耳其 (美聯社)

以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)也於推特上以土耳其語發文說願意提供協助,「以色列隨時準備以任何可能的方式提供援助。我們的心與在這個痛苦時刻悲痛的家人及土耳其民眾同在」。

以色列總理尼坦雅胡6日宣布,已收到敘利亞提出的強震救災援助請求,並準備伸出援手。這堪稱兩個敵對國之間罕見的合作。

路透外電報導,尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在特拉維夫(Tel Aviv)附近一間醫院出席活動時表示,他已下令向今天稍早發生規模7.8強震的土耳其提供援助,空運物資將於傍晚啟程。

他說,「由於我們也收到為敘利亞眾多強震受害者做這件事(指提供援助)的請求,我已指示提供援助。」

尼坦雅胡後來在電視演說中稱,敘利亞的人道救援請求是透過「一名外交官員」所轉達,但他並未透露該名官員的身份。

以色列公共廣播公司(Kan)則引述不具名消息來源報導,敘利亞對以色列的援助要求是透過俄羅斯轉達。

據報導,以色列提供的援助物資包括毯子、帳篷和藥品,且以國當局也表示願意協助收容傷患。

以色列和敘利亞數十年來一直處於戰爭狀態,期間也有停火期。以色列不僅曾在戈蘭高地(Golan Heights)幫助敘利亞叛軍,2018年還與約旦和美國合作,幫助「白盔」(White Helmet)救援人員及其家屬逃離敘國政府軍勢力範圍。

埃及外交部6日稍早發布聲明表示,已向土耳其和敘利亞提供協助。

日本6日晚派出一支由18人組成的國際緊急救援隊先遣部隊從東京羽田機場出發,前往土耳其伊斯坦堡。

日本TBS電視台報導,日本政府受到土耳其政府的請求,今晚派出一支由警消、外務省(外交部)職員等組成的緊急救援隊先遣部隊,將前往強震災區搜救失聯者並協助救援行動,首批18人,預計總共將派遣約75人。

日本首相岸田文雄已向土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)發出慰問信,表示感到很心痛,對罹難者表達由衷哀悼之意,也對受災者表達慰問之意。

岸田文雄說,和土耳其一樣,日本有多次因地震造成莫大災情的經驗,在過去的震災中,日本與土耳其都互相協助克服難關。岸田還說:「日本一直與土耳其人民同在。」

英國外交部6日表示,回應土耳其政府的請求,英方已即刻派遣76名專業搜救人員、4隻搜救犬及必要設備前往救援。

根據英國外交部的資訊,搜救隊伍將在倫敦時間6日下午4時自英國出發,並於當地時間晚間9時許抵達震央附近的加濟安泰普市(Gaziantep)。加濟安泰普位於土耳其南部,與敘利亞接壤。

除了搜救隊伍,英國也出動緊急醫療團隊;受英國資助的敘利亞救援組織「白盔」(White Helmets)則已經在敘國投入救災。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示:「我們無比震驚,並密切關注土耳其與敘利亞邊境的地震消息。德國當然會提供幫助。」

常與艾爾段關係緊張的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也推文:「我們收到來自土耳其與敘利亞空前強震後的駭人影像。法國準備提供當地民眾緊急救援,我們心繫失去親友的家庭。」

歐盟危機管理執行委員雷納希克(Janez Lenarcic)也說,歐盟將派出救難團隊,並準備進一步協助土耳其。他推文道:「來自荷蘭與羅馬尼亞的團隊已經出發。」

雷納希克的辦公室稱,土耳其已請求歐盟協助。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特表示:「烏克蘭準備好派遣一支大型搜救人員團隊,前往協助因應危機。我國與土耳其方面緊密協調這支搜救團隊的部署。」

