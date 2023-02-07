土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援　宿敵也伸援手

延伸閱讀: 【土耳其7.8強震】台灣搜救隊40人6日晚率先前往土國 第二批90人7日早上出發

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）土耳其與敘利亞接壤的省分昨(6日) 發生7.8強震，台灣、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）與多個歐美國家都承諾提供援助。一般認為，6日的地震是自1939年以來規模最強的一次。

住在震央附近的台灣人邱小姐說，當時晃動5至6分鐘，「很像滾筒洗衣機裡上下左右晃」，她和家人隨即帶著物資到空曠地避震。

土耳其6日凌晨4時17分發生規模7.8的強震。中央社引述旅居當地的邱小姐指出，當時大概晃動5至6分鐘之久，她和家人於地震停止後帶著緊急物資出門避震，目前有水電、網路可用，正在檢查屋況中。

黎巴嫩軍方救難隊出發前往土耳其 (美聯社)

瑞士搜救隊(美聯社)

土耳其受強震打擊，宿敵希臘及中東、北非地區其他國家立即表示願意提供援助，以協助投入救援工作。亞塞拜然370人救援隊已率先進入災區。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）推文寫道，「希臘正在調度資源，並將立即提供援助…（我們）對毀滅性的震災深感悲痛」。

希臘救難隊6日啟程前往土耳其 (美聯社)

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）也於推特上以土耳其語發文說願意提供協助，「以色列隨時準備以任何可能的方式提供援助。我們的心與在這個痛苦時刻悲痛的家人及土耳其民眾同在」。

以色列總理尼坦雅胡6日宣布，已收到敘利亞提出的強震救災援助請求，並準備伸出援手。這堪稱兩個敵對國之間罕見的合作。

路透外電報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫（Tel Aviv）附近一間醫院出席活動時表示，他已下令向今天稍早發生規模7.8強震的土耳其提供援助，空運物資將於傍晚啟程。

他說，「由於我們也收到為敘利亞眾多強震受害者做這件事（指提供援助）的請求，我已指示提供援助。」

尼坦雅胡後來在電視演說中稱，敘利亞的人道救援請求是透過「一名外交官員」所轉達，但他並未透露該名官員的身份。

以色列公共廣播公司（Kan）則引述不具名消息來源報導，敘利亞對以色列的援助要求是透過俄羅斯轉達。

據報導，以色列提供的援助物資包括毯子、帳篷和藥品，且以國當局也表示願意協助收容傷患。

以色列和敘利亞數十年來一直處於戰爭狀態，期間也有停火期。以色列不僅曾在戈蘭高地（Golan Heights）幫助敘利亞叛軍，2018年還與約旦和美國合作，幫助「白盔」（White Helmet）救援人員及其家屬逃離敘國政府軍勢力範圍。

埃及外交部6日稍早發布聲明表示，已向土耳其和敘利亞提供協助。

日本6日晚派出一支由18人組成的國際緊急救援隊先遣部隊從東京羽田機場出發，前往土耳其伊斯坦堡。

日本TBS電視台報導，日本政府受到土耳其政府的請求，今晚派出一支由警消、外務省（外交部）職員等組成的緊急救援隊先遣部隊，將前往強震災區搜救失聯者並協助救援行動，首批18人，預計總共將派遣約75人。

日本首相岸田文雄已向土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）發出慰問信，表示感到很心痛，對罹難者表達由衷哀悼之意，也對受災者表達慰問之意。

岸田文雄說，和土耳其一樣，日本有多次因地震造成莫大災情的經驗，在過去的震災中，日本與土耳其都互相協助克服難關。岸田還說：「日本一直與土耳其人民同在。」

英國外交部6日表示，回應土耳其政府的請求，英方已即刻派遣76名專業搜救人員、4隻搜救犬及必要設備前往救援。

根據英國外交部的資訊，搜救隊伍將在倫敦時間6日下午4時自英國出發，並於當地時間晚間9時許抵達震央附近的加濟安泰普市（Gaziantep）。加濟安泰普位於土耳其南部，與敘利亞接壤。

除了搜救隊伍，英國也出動緊急醫療團隊；受英國資助的敘利亞救援組織「白盔」（White Helmets）則已經在敘國投入救災。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示：「我們無比震驚，並密切關注土耳其與敘利亞邊境的地震消息。德國當然會提供幫助。」

常與艾爾段關係緊張的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也推文：「我們收到來自土耳其與敘利亞空前強震後的駭人影像。法國準備提供當地民眾緊急救援，我們心繫失去親友的家庭。」

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）也說，歐盟將派出救難團隊，並準備進一步協助土耳其。他推文道：「來自荷蘭與羅馬尼亞的團隊已經出發。」

雷納希克的辦公室稱，土耳其已請求歐盟協助。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特表示：「烏克蘭準備好派遣一支大型搜救人員團隊，前往協助因應危機。我國與土耳其方面緊密協調這支搜救團隊的部署。」

Ukraine stands ready to send a large group of rescue workers to Türkiye to assist crisis response. We are working closely with the Turkish side to coordinate their deployment. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2023

比利時、波蘭、西班牙、芬蘭也說準備派員協助。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）亦表示，盟國將動員協助土耳其因應災情。

與敘利亞和土耳其關係緊密的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也表示願意援助兩國。

路透社報導，普丁在寫給艾爾段的訊息中表示：「請接受我對貴國強震導致多人傷亡和大規模災損的深切哀悼。我國準備提供這方面的必要協助。」

普丁也向敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）傳達類似訊息，他表示，俄國「與喪失摯愛者同感傷痛」，俄國準備好提供幫助。

俄羅斯表示，已準備好派兩架伊留申Il-76型（Ilyushin Il-76）運輸機，將送救難人員前往土耳其協助搜救。俄國急難事務部說已讓100名救難人員待命。

普丁在敘利亞內戰支持阿塞德，跟土耳其總統艾爾段的關係也很融洽。做為北約成員國的土耳其試圖居中斡旋，調停俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。

除了上述組織和歐洲國家，美國總統拜登（Joe Biden）也透過官方帳號推文：「我對這場地震在土耳其與敘利亞造成人員傷亡和嚴重災情感到無比難過。我已指示我的團隊配合土耳其，繼續密切關注災情，並提供任何與一切所需援助。」

印度外交部宣布將派遣搜救及醫療團隊赴土耳其救災，約達數百人，並提供救濟物資。

【土耳其7.8強震】台灣搜救隊40人6日晚率先前往土國 第二批90人7日早上出發