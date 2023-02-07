【土耳其7.8強震】台灣搜救隊40人6日晚率先前往土國　第二批90人7日早上出發

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）土耳其南部與敘利亞接壤的地區昨(6日) 清晨發生芮氏規模7.8強震，目前已經造成土敘兩國5000多棟建築物倒塌，還有超過3000人死亡，全球數十個國家已允諾提供援助。

台灣第一批搜救隊6日晚搭機啟程，外交部長吳釗燮與內政部長林右昌前往授旗，土耳其駐台代表貝定可也在機場感謝搜救隊員們並握手致意。

台灣搜救隊6日晚間整隊出發前往土耳其協助救災。中央社

台灣搜救隊獲知消息後，6日晚間整隊出發前往土耳其協助救災，吳釗燮與林右昌前往桃園國際機場授旗為搜救隊員加油打氣，叮嚀隊員們在救難之餘，同時要照顧好自己的身體，注意自身的安全。土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek）也抵達桃園機場，向準備前往的搜救隊員們握手致意。

林右昌接受媒體聯訪表示，921地震時，土耳其救援隊是率先抵達台灣的隊伍之一，「這次土耳其有難，台灣來幫忙」，上午接獲媒體報導後，輪值的國際救援縣市人員，立即展開裝備跟人員整備，當內政部在下午接獲外交部通知，土耳其政府正式接受台灣救援，相關單位立即展開出發準備。

林右昌說，整體的救援規劃是準備130名的隊員及醫護人員，另外還有5隻搜救犬，及重達約13噸的裝備，因為土耳其當地天候狀況惡劣，空中交通紊亂，經過外交部跟土耳其政府溝通協調後，採取兩梯次的救援隊出發規劃。

林右昌指出，第一梯次40人的救援隊伍以及3隻救援犬，會在6日晚立即出發，另外規劃在7日早上9時，另一批總共90名搜救人員，包括2隻救援犬也會準備出發，7日預計搭乘長榮航空包機前往土耳其，所需的經費由賑災基金全額支應。

吳釗燮表示，經過駐館清查的結果，已知有一戶台灣人位在災區，但經過努力後已獲救，目前台僑一切安好，在土耳其發生地震後，外交部就跟駐館及土耳其駐台代表處保持密切聯繫，儘速了解當地需要協助事項，外交部早上也決定捐助20萬美元作為第一次的捐助。

吳釗燮指出，根據外交部掌握狀況，當地受損、受災的情形嚴重，依據駐館的了解，當地目前氣溫非常低且在下雪，陸、空交通非常不方便，台灣主動向土耳其表示可提供協助，土耳其方面也跟台灣保持密切聯繫，也是在6日下午獲知，土耳其真的希望能有搜救隊協助，所以第一批的救難隊才會在今晚出發。

在此同時台灣消防署6日晚間表示，已接獲外交部通知將派搜救隊出發救災，共出動40人、3犬和近5噸裝備器材。

消防署6日晚發布新聞訊息表示，已接獲外交部通知，國內搜救隊將赴土耳其救災，共計出動40名救援人員（消防署10人、台北市消防局30人）和3隻搜救犬， 以及裝備器材約4至5噸。

消防署說，搜救隊6日晚約9時於桃園機場集結，預計搭乘晚間10時25分的土耳其航空班機馳援。

台北市消防局也說明，台北市搜救隊確認支援30人，包含1名榮總醫生、1名榮總護士和1名結構技師在內，還有2隻搜救犬，6日晚7時授旗後將從民權分隊整隊出發到機場。

中央社報導，國內搜救隊上一次執行國際人道救援任務，是在2011年的日本311大地震，時隔12年之久，這次再銜命前進土耳其馳援救災。

新社報導，這起強震和後續餘震已經造成土耳其國內有5606棟建築物倒塌，敘利亞方面也宣布有數十棟建築倒塌。敘利亞政府和救難人員指出，敘國各地至少有1293人死亡。

土耳其政府官員通報1762人喪命，使土敘兩國的總死亡數達到3055人。

相關災害管理當局指出，土耳其方面有超過1萬2000人受傷，敘利亞則宣布至少3411人受傷。

土耳其南部與敘利亞接壤的地區當地時間6日晨4時17分發生規模7.8強震，震源深度17.9公里，之後又發生數百次餘震，6日下午1時24分，規模7.8強震的震央附近，又發生規模7.5強震。

美國地質調查所（USGS）通報，土耳其規模7.8地震的震央，在土耳其南部與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）附近。

土耳其、敘利亞遭強震襲擊•數十國馳援 宿敵也伸援手