香港民主派初選案47人被囚2年今開審 學者：認罪者恐遭判終身監禁

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）47名香港民主派人士參與2020年「35+公民投票初選計劃」，遭當局以「串謀顛覆國家政權」罪起訴，未審先囚近兩年。今（6）日首度開審，預計審期90天，不設陪審團，由3名《國安法》指定法官處理，該案16名被告拒認罪，其餘31位無奈認罪者將於此次審理結束時做出宣判。

2020年，香港民主派人士參與「35+公民投票初選計劃」，被捕的47人直至2021年3月1日才首次借提出庭，僅13人於嚴苛條件下獲准保釋，其他32人（包括拒不認罪10人）被關押至今超過700天，另有2人曾獲保釋，但因違反條件遭撤銷擔保、重新羈押。

時隔近兩年，本案今日於西九龍法院展開審判，預計審期90天。該案原定於1月30日，3名指定法官為陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡，然陳嘉信因健康因素退出，改由另一指定法官李運騰接替，延至本日開審。

香港社會民主連線（League of Social Democrats）3名成員於開審前到場抗議，強調「初選無罪，政治打壓可恥」，質問有60萬市民參與初選的民意支持「何罪之有」，要求當局「釋放所有政治犯」。

此案國際關注，包括法、英、義、加、紐、澳、德、比、荷等國在內外國領事，皆赴法院聆聽審訊過程；數百本地民眾排隊入場旁聽，更疑似出現「代排族」擠壓名額。現場有大批警力以及至少15輛警車待命。

該案47名被捕人士介於23至64歲，遍及政治光譜，民主激進派與溫和派都被網羅其中，包含香港大學法律系前副教授戴耀廷、前立法會議員區諾軒、前民主動力召集人趙家賢，還有抗爭派社運青年黃之鋒、岑敖暉以及袁嘉蔚等人。《華盛頓郵報》報導指出，該案凸顯北京執意扼殺自由香港任何反對之聲。

報導援引喬治城大學亞洲法律中心非駐留研究員黎恩灝（Eric Yan-ho Lai）指出，這是當局「對幾十年來支持民主運動的所有市民的審判」。

許多被告迫於長期囚禁認罪，盼以此換得盡快了結，然而美國之音引述香港理工大學社會科學系前助理教授鐘劍華分析，許多認罪被告不認為自己為「首要份子」，有機會判處3年以上10年以下的刑期，然現在法官同意控方處以最高刑罰，乃至終身監禁，恐有未審先判之虞。