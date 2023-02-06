中國首認「無人飛艇」飄拉美 反咬美國炒作稱考驗「改善中美關係誠意」

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國間諜氣球現蹤美國及拉丁美洲上空，中國外交部端出誤入說，解釋在拉美出現的中國「民用」「無人飛艇」，更反咬美國刻意炒作、武力襲擊，強調「飛艇誤入」美國領空是意外，但考驗美方對「穩定和改善中美關係的誠意」以及「處理危機的方式」。

中國間諜氣球事件在國際間沸沸揚揚，更導致看似有改善跡象的美中關係臨時喊卡。中國外交部發言人毛寧在下午的例行記者會中上，被多位外媒問及相關議題時，再度以飛艇誤入美國領空完全是意外偶發事件為說詞，更丟包給美國，稱考驗的是美方「對穩定和改善中美關係的誠意」及「處理危機的方式」。

不僅如此，毛寧還反控美國「經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整」，更批評美方擊落氣球的舉措「刻意的渲染炒作甚至武力襲擊，是不可接受的，不負責任的行為」。

毛寧還喊話，美方應當與中方相向而行，妥善管控分歧，避免誤解誤判破壞彼此互信。

關於日前被踢爆中國氣球在哥倫比亞以及哥斯大黎加領空被目擊，毛寧首度承認，該「無人飛艇」來自中國，並再度用上同套說辭，即飛艇「屬民用性質，用於飛行試驗」，因受氣候影響且「自身控制能力有限」，「嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比（海）上空。」

中國間諜氣球現蹤拉美兩國! 美國國防官員：川普時期曾3次飛美國本土

對於外媒報導美國前總統川普（Donald Trump）時期中國間諜氣球曾3度飛到美國，她再度打太極，稱中國是「負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法」，已與「有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解」。

至於被問及美中針對此事有哪些溝通管道，毛寧僅說中方一直與美方保持著溝通，並向美方通報中方核實後了解的訊息和情況。

台灣外交部今日回應指出，中方此種違反國際法、 侵犯他國領空以及主權的行為，如同其軍機艦屢次在台海、 東海及南海的種種灰色地帶挑釁行徑，都是危險而不當的作法， 台灣感同身受，中方行徑本應受到國際社會譴責。此外， 該事件不僅凸顯中國在各地進行情蒐的野心， 也引起其他直接受波及的加拿大及若干拉丁美洲國家的警覺與關切。