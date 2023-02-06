情人節出遊最新玩法 君品酒店日租VANTEL網美露營車

看好情人節約會商機，VANTEL露營車首次推出情人節專屬活動，並於君品酒店大門口展示網美露營車實車，獨家與連續兩年榮獲米其林入選餐廳的君品酒店「雅意Artbrosia」義式料理餐廳推出8,888元的「雅意」雙人套餐及單日租車體驗，白天能開著VANTEL放風露營出遊，再至飯店享用雅意特別打造專屬義式料理，製造浪漫驚喜回憶。

君品Collection特別將VANTEL與米其林指南入選餐廳「雅意」推出情人節一日遊方案，並於君品酒店大門口展示網美露營車VANTEL實車，可供消費者參觀感受與拍照留念，情人節限定一日遊專案可預訂日期為2月6日至3月14日間，上午可至富豪租車取車，駕駛VANTEL網美露營車出遊，晚間還車後7點30分再至君品酒店「雅意」義式餐廳享用浪漫雙人晚餐，亦可擇日再至餐廳享用雙人套餐皆可，期間限定優惠價8,888元，可享受露營車網美體驗、駕駛出遊樂趣與米其林餐廳的極釀佳肴。

「雅意Artbrosia」是與義籍主廚Massimiliano Musso合作的餐廳，環境幽暗，飾以眾多雕塑與畫作，低調但不失華麗。整體氛圍如同其中文名字：高雅並帶有藝術意涵。以皮埃蒙特菜色為主軸，米其林指南中指出，主廚把祖母的菜單，融合在地食材，構思大膽、充滿創意。本次與VANTEL聯賣所設計出的情人節菜單，可以品嘗到經典的開胃小點紅甜椒與鮪魚、煙燻鮭魚塔、雞皮塔可等料理，還有逗嘴前菜皮蒙特青醬鱸魚球、主餐還能享用義式傳統的Massimiliano Musso家傳手工麵，還有佐餐酒「普羅賽克不甜氣泡酒」( Bisol Belstar Prosecco)，並搭配上甜點與回眸再吻甜品組合畫下餐點完美句點。

有移動網美飯店之稱的VANTEL，自12月1日開放使用至今剛滿2個月有餘，租用率大約為70%，更被消費者拿來做為派對使用、拍照道具、露營車宿、甚至還可作為露營婚宴等活動，農曆年節期間更與台東紅葉谷綠能溫泉園區設計出一泊二食溫泉體驗，更創下租用率100%的完銷紀錄。

VANTEL自即日起於君品酒店一樓大門口展示實車，提供未參觀過的消費者參觀體驗，並於官方帳號中同步受理情人節一日遊方案預約服務，可預定至3月14日止，雙人優惠價為8888元，可享有9小時的VANTEL露營車一日體驗以及米其林入選餐廳「雅意」情人節限定義式套餐，詳情可上君品Collection官網查詢或於Line ID搜尋 @Vantel由專人協助預約。