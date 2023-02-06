中國間諜氣球觸發歐洲外交政策轉變？Politico：安保仰賴美國就需選邊站

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）一顆中國間諜氣球違法飛越美國領土上空，被美國總統拜登下令擊落，紐約時報指出，整起事件體現中美之間缺乏溝通。這對歐洲也帶來直觀的影響：面臨選邊站，以及美國恐會分散對烏克蘭戰爭的注意力。

歐洲在這起重大外交事件中反應相當平淡。歐盟僅表態美國有權捍衛其領空，而歐洲各國鮮有如愛沙尼亞那般，公開支持拜登政府的決定，這顯示了各國普遍不願激怒北京。

歐洲面臨站隊壓力

Politico報導，隨著兩強關係惡化，歐盟領導人們在期望解套與北京之間的棘手關係時，來自白宮的壓力似乎也與日俱增，要求他們站隊聯手對付中國。

總部設在布魯塞爾的智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）「世界中的歐洲」項目負責人Ricardo Borges de Castro指出，隨著美中競爭尖銳化，對中國態度相當多樣化的歐洲各國，將面臨更多的壓力，不得不選邊站。「而現實是，如果世界（局勢）變得越發由中美兩強主導，只要歐洲的安保仍依賴美國，歐盟與歐洲人就需要站隊。」

氣球事件分散美國隊烏克蘭的關注與支持

再者，俄國計畫數週內對烏克蘭發動重大攻勢，屆時嚴寒的冬季已近尾聲。歐盟外交官擔憂，在基輔最需要支援的關頭，美國因氣球事件分散了注意力。

事實上，自去年俄烏戰爭爆發以來，美國傾注大量資源支持烏克蘭，而該國與北京的衝突日益尖銳，也使得美國右翼政客一直呼籲應更多的關注中國。

一位歐盟高級官員表示，華盛頓未來將有一段時間忙於跟北京打交道，這對仍將俄國視為主要關切來的歐盟來說，「不是好消息」。

相當糟糕的時機點

歐盟外交事務負責人博雷爾（Josep Borrell）原定於4月訪問北京，並前往日本參加G7部長級會議；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前也透露將於今年初訪問北京與中國國家主席習近平會面，且可能有歐盟執委會高層隨同前往。

一名匿名外交官表示，如今美中衝突升級，意味著須關注中國的反應有多糟糕，以及上述這些計畫中的行程，是否將會被北京作為分裂跨大西洋關係的成功案例大肆渲染。

他還引述歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）所言指出，在俄烏戰爭後，大西洋兩岸對中國政策的協商正失去動力，「儘管華盛頓加強了對北京的施壓，特別是在科技與台灣議題上，但布魯塞爾、柏林與巴黎卻表現出新的猶豫。」

報導指出，使問題進一步複雜化的是，北京無意幫助西方陣營向俄國施壓，以結束侵略戰爭。且據華爾街日報報導，中國無視西方對俄國的嚴厲制裁，以及對北京的警告，持續為俄國提供侵略戰爭中所需的導航設備、干擾技術和戰機零件等。

歐盟2023年的外交政策可能將取決於，歐洲先結束對中國的優柔寡斷，或者美國受夠對歐洲提供防禦。