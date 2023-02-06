（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）鄭敬淏在熱播韓劇「浪漫速成班」中飾演一名明星數學講師－崔直說，劇中的他在講台上十分有架式，解題十分順暢、流利，再加上講課的語氣，宛如真正的數學老師。幕後功臣除了有真正的數學老師擔任顧問，同時也歸功於鄭敬淏的努力。

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在官方所釋出的幕後花絮中，鄭敬淏透露了他其實從頭到尾都對數學一竅不通，他原先有試著想理解數學，但發現完全行不通，只好開始硬背數學，將解題公式一一死記下來。然而，對他來說最困難的其實並不是背數學，而是在用粉筆在黑板上寫字。

鄭敬淏為了數學老師的角色，甚至買了一塊黑板在家裡練習，在現場也是不斷地重複練習解題和粉筆字，為的是能順暢解題外，還能讓寫法跟字型寫得像真正的數學老師，也有專門的寫黑板顧問老師指導。影片中還能看見他對自己寫的數字「8」不甚滿意，因而在黑板上寫滿了「8」，為了讓8更完美些。

花絮影片中還可看見，鄭敬淏在台上講課時，台下有100多名學生盯著他解題，讓他感他十分緊張。當他解題有誤時，台下的學生也直接告訴他公式有誤，讓他急著向導演及顧問求救。

明星數學講師崔直說一角，在鄭敬淏不斷地練習下，獲得了觀眾的一致好評，無論是台上講解或者是與學生之間的互動，都完美詮釋了老師的角色。鄭敬淏在現場拍攝完成後，所有的工作人員及學生也都不禁給了他熱烈掌聲，證實了他的努力。

「浪漫速成班」是部以南韓私教育的亂象為主軸所延伸出的浪漫搞笑劇，內容講述著一位知名補教界數學天王講師及國家代表小菜店熱血女老闆，在私教育戰場上所展開的的一段戀情。

韓劇「浪漫速成班」完美詮釋數學講師 對鄭敬淏來說最困難的竟不是解題？