2月11日淡水漁人碼頭慶情人節　情侶射箭最大獎送住宿

想度過開春最甜蜜的情人節嗎？為歡慶西洋情人節， 新北市漁業處將於2月11日下午2點到5點， 在淡水漁人碼頭情人橋前LOVE廣場舉辦「2023一箭動心， 淡水之約」活動，邀請現場情侶、夫妻報名參加射箭競賽， 透過兩人合力來「箭」證彼此的愛情，凡參加競賽者，每組皆可獲得 3項參賽獎，射箭競賽前三名者， 還可獲得淡水福容大飯店住宿券等大獎!限量50組報名參賽， 活動當日卡緊來漁人碼頭現場報名喔。

猶如白色風帆的情人橋橫跨淡水第二漁港，是淡水漁人碼頭的地標， 在2003年2月14日情人節當天正式啟用，並正式定名情人橋。 每當太陽西下，從港區環港步道放眼望去， 情人橋與夕照美景盡收眼底，每每使人流連忘返， 成為著名約會勝地。新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫， 為情人橋妝點光雕，使入夜後的情人橋散發出色彩繽紛的燈光， 搭配時而動感、時而平緩的樂曲，上演音樂燈光秀， 為漁人碼頭的夜間更增添浪漫氛圍，帶動漁港夜經濟。

該活動在情人橋前LOVE廣場舉辦，現場以玻璃高跟鞋、 玫瑰花燈等裝置藝術佈置，增添情人節的浪漫氣息，活動當日的下午 2點至4點，現場有攝影師幫民眾與情人橋合影， 留下永恆的美好回憶，相片現場列印， 至服務台領取即可帶回家留作紀念，並開放現場情侶、夫妻50組報 名參加射箭競賽；下午4點開始「一箭鍾情」競賽活動， 透過兩人合力射箭來「箭」證彼此的愛情，凡參加競賽者， 每組皆可獲得3項參賽好禮(情人橋限定包裝金莎巧克力禮盒及SU BWAY、等一個人咖啡漁人碼頭店-二人同行第二人半價優惠券) ，得分前三名者還可獲得邱比特好禮(住宿券或餐券)， 最大獎為淡水福容大飯店海景雙人客房住宿一晚(價值14,800 元)。

新北市漁業處表示，淡水漁人碼頭是北海岸著名的景點， 每逢假日遊客如織， 傍晚可漫步木棧道欣賞山河無敵景緻及絕美落日， 夜晚可觀情人橋浪漫的七彩燈光音樂光雕秀。 西洋情人節前夕邀請情侶、夫妻們來漁人碼頭賞美景織愛意， 與另一半在美麗的漁港景緻見證下，兩人合力突破阻礙，一「箭」鍾 情，「箭」證彼此愛情，度過最甜蜜、最難忘的情人節！

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供