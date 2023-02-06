臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超1,195.46億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/1/30~2023/2/3）外資在集中市場總買進金額為5,993.48億元，總賣出金額為4,798.02億元，買超為1,195.46億元，另統計自2023年年初至2月3日止，外資總買進金額為1兆2,614.46億元，總賣出金額為1兆162.98億元，累計買超為2,451.48億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆1,673.27億元新台幣，占全體上市股票市值的41.33%，較1月17日的18兆9,831.97億元新台幣，增加1兆1,841.30億元。

台灣證券交易所還說，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進370,221千股，賣出193,992千股，買超176,229千股；第二名：台積電：買進281,697千股，賣出167,918千股，買超113,779千股；第三名：華新：買進151,839千股，賣出98,763千股，買超53,076千股。

最後，台灣證券交易所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進132,456千股，賣出220,799千股，賣超88,343千股；第二名：中信金：買進131,727千股，賣出194,582千股，賣超62,855千股；第三名：第一金：買進83,439千股，賣出138,153千股，賣超54,714千股。