中華電信Samsung Galaxy S23旗艦系列資費出爐 2/7中午起開放網路門市限量預購

眾所矚目的Samsung Galaxy S23旗艦系列新機即將於2023年2月24日正式開賣， 中華電信搶先宣布明(7)日中午12點起至2月19日17點止， 同步開放Galaxy S23旗艦系列新機在中華電信網路門市限量預購， 2月21日起即可優先領機，讓星粉搶先體驗Galaxy S23旗艦系列新機魅力。 中華電信再度獨霸業界推出最齊全的新機規格， 獨家銷售Galaxy S23 128G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)、Galaxy S23 Ultra 512G(森林黑、曇花白、夜櫻紫、墨竹綠)， 全方位滿足星粉需求。

另星粉關心的購機資費優惠，申辦精采5G月繳999元以上方案， 搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼最高折3,000元； 預購活動期間申辦Galaxy S23系列，皆可獲限量早鳥禮Adidas Samba聯名保護殼(價值1,290元)和45W Type C快充旅充組(價值1,690元)、預購Galaxy S23 /S23+加贈三星原廠螢幕保護貼(價值490元)、 Galaxy S23Ultra 並享早鳥禮15W無線閃充充電板(價值1,790元)； 中華電信VIP客戶續約可再享最高購機折5,000元， 以實惠購機優惠寵愛星粉最貼心。

獨賣S23 Ultra 512G/ Galaxy S23 128G；Samsung旗艦新機皇0元起

申辦精采5G月繳1,399元(36個月租期)， 兩款獨家新機Galaxy S23 128G專案價8,990元、Galaxy S23 Ultra 512G專案價25,990元，Galaxy S23搭配指定資費，最低0元起；並加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)、Galaxy Watch5合購優惠折4,000元、加購Galaxy Buds2 Pro享5折優惠價3,745元及指定銀行信用卡30期0利率， 更多中華電信Galaxy S23購機資費與預購訊息，詳參www.cht.com.tw/ home/campaign/ samsunggalaxypromo

中華電信榮獲Speedtest®最新公布的台灣2018- 2022「連續5年最佳行動涵蓋」和「連續5年最佳行動網路」 冠軍，並蟬聯2021-2022「台灣5G網速第一名」大獎， 行動網路品質備受肯定，搭配Galaxy S23旗艦系列搭載優異處理器及精銳相機拍攝效能、Galaxy S23 Ultra內建備受星粉喜愛的S Pen觸控筆經典魅力，玩出星精彩，首選中華電信！