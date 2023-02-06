Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

格上租車也傳個資外洩 台灣數位部籲企業通報TWCERT/CC 尋求協助

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/06 16:19
時代力量立委邱顯智（右）、科技工程師王景弘 2023年2月6日在立法院舉行「格上租車訂單資料全裸 奔！公路總局還在狀況外？」記者會

時代力量立委邱顯智（右）、科技工程師王景弘 2023年2月6日在立法院舉行「格上租車訂單資料全裸 奔！公路總局還在狀況外？」記者會 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）上週台灣和泰車（Hotai Motor）旗下iRent共享汽機車服務，遭爆會員個資外洩，4日已公布補償措施，但今（6）日時代力量立委在記者會中表示，格上租車（Carplus）也傳出類似情況，數位部特別提醒，企業可若發現資安事件，可通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）。

中央社報導，時代力量立委邱顯智、科技工程師王景弘今日召開「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會，說明接獲陳情，格上租車的雲端儲存空間似也有設定問題，導致會員資料全都露。

根據陳情人，聽聞iRent事件後，便試圖查詢自己使用的格上租車是否有類似狀況，結果發現，下載訂單資料時，檔案存取並未經過二度身分驗證，且所有會員訂單資料竟都可查詢列出，導致姓名、出生年月日、身分證字號悉數可見，疑為設定不當。

王景弘實際測試，格上的雲端資料庫，至少10萬筆PDF檔案毫無存取限制。

邱顯智說道，近期個資事件頻傳，從公部門戶政、健保資料，到私部門的華航會員、和泰車與格上租車會員個資，顯見《個人資料保護法》雖已立法，我國對相關事件的處置仍顯不足。公路總局接獲檢舉的溝通過程，也透露了對資安事件的理解能力大有問題，亟需改善。

格上租車今日在聲明中指出，2日晚間接獲通報，Go Smart App有個資風險後，1小時內就關閉出租單查詢及存取功能並進行清查，初步並未發現異常。但為了客戶權益，已於3日發送郵件，告知受影響的16,000名客戶。

格上表示，出租單是Go Smart APP共享車客戶，作為個人查詢使用租車紀錄用途，除了加密保護外，針對個資也即刻調整為不完全揭示，改為僅供個人查詢及下載，以確保無外洩風險。針對受影響的客戶，有相關問題可洽0800-222568。

數位部今日表示，依據個資法，民間單位個資事件由各主管機關掌管，業者若發現有疑似個資外洩或資安事件，除回報目的事業主管機關，也可第一時間通報數位部督導的財團法人臺灣網路資訊中心（TWNIC）負責維運的臺灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC），該中心擔任民間企業資安事件通報及協處窗口。

數位發展部次長李懷仁指出，公部門資安部分，數位部已開始推動零信任架構（Zero Trust Architecture）及政府資料傳輸平臺（T-Road）統一傳輸標準，讓公部門在資料介接上不會有個資與資訊安全上問題，並開始解決內外網上不安全交換問題。預計一年內，T-Road管理體系將全面導入三重驗證的零信任制度，預計兩年內輔導完擁有大量人民個資的A級機關優先導入T-Road，B級機關和其他縣市則會陸續導入。
iRent
Carplus
格上
格上租車
個資
資安
外洩
會員
個資法

相關新聞

表揚台灣資安獎得獎廠商 蔡英文勉資安即國安、鼓勵廠商投入國際
表揚台灣資安獎得獎廠商 蔡英文勉資安即國安、鼓勵廠商投入國際
2023/02/03 16:22
外媒批iRent個資外洩不處理 台灣數位部、交通部介入調查
外媒批iRent個資外洩不處理 台灣數位部、交通部介入調查
2023/02/01 17:58
健保署人員疑盜賣個資至中國？ 內部調查：無攜出紀錄、外洩疑慮
健保署人員疑盜賣個資至中國？ 內部調查：無攜出紀錄、外洩疑慮
2023/01/19 15:20
台灣資案問題頻傳 數位部如「技術外包單位」 賴品妤、洪申翰：政府失靈
台灣資案問題頻傳 數位部如「技術外包單位」 賴品妤、洪申翰：政府失靈
2023/01/18 13:59
【資安】會員個資外洩賴清德、張忠謀都受害 台灣華航：經查與資料庫不盡相符
【資安】會員個資外洩賴清德、張忠謀都受害 台灣華航：經查與資料庫不盡相符
2023/01/14 15:48

更新時間 : 2023-02-06 17:07 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【更新】北京拋「恢復兩岸16個直航點」 台灣陸委會：需要對岸提供透明的資訊
【百年大震】土耳其遭7.8強震襲擊 建築物瞬垮怵目驚心
【百年大震】土耳其遭7.8強震襲擊 建築物瞬垮怵目驚心
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
【鬆一下】Cigarettes After Sex台灣演唱會敲碗成功！日期地點搶票時間看這裡！
美國出動戰機擊落間諜氣球 中國撂狠話
美國出動戰機擊落間諜氣球 中國撂狠話
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
亞洲唯一！Ultra台灣首波名單驚見世界百大DJ第一名　第二波票券釋出動作要快！
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區
全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！
全球最高花燈！台北101光雕展演好壯觀　台灣燈會推薦路線解一次掌握！
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗
2/7起台灣放寬「0+7」自主防疫　外出免快篩、有症狀再驗