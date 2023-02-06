格上租車也傳個資外洩 台灣數位部籲企業通報TWCERT/CC 尋求協助

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）上週台灣和泰車（Hotai Motor）旗下iRent共享汽機車服務，遭爆會員個資外洩，4日已公布補償措施，但今（6）日時代力量立委在記者會中表示，格上租車（Carplus）也傳出類似情況，數位部特別提醒，企業可若發現資安事件，可通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）。

中央社報導，時代力量立委邱顯智、科技工程師王景弘今日召開「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會，說明接獲陳情，格上租車的雲端儲存空間似也有設定問題，導致會員資料全都露。

根據陳情人，聽聞iRent事件後，便試圖查詢自己使用的格上租車是否有類似狀況，結果發現，下載訂單資料時，檔案存取並未經過二度身分驗證，且所有會員訂單資料竟都可查詢列出，導致姓名、出生年月日、身分證字號悉數可見，疑為設定不當。

王景弘實際測試，格上的雲端資料庫，至少10萬筆PDF檔案毫無存取限制。

邱顯智說道，近期個資事件頻傳，從公部門戶政、健保資料，到私部門的華航會員、和泰車與格上租車會員個資，顯見《個人資料保護法》雖已立法，我國對相關事件的處置仍顯不足。公路總局接獲檢舉的溝通過程，也透露了對資安事件的理解能力大有問題，亟需改善。

格上租車今日在聲明中指出，2日晚間接獲通報，Go Smart App有個資風險後，1小時內就關閉出租單查詢及存取功能並進行清查，初步並未發現異常。但為了客戶權益，已於3日發送郵件，告知受影響的16,000名客戶。

格上表示，出租單是Go Smart APP共享車客戶，作為個人查詢使用租車紀錄用途，除了加密保護外，針對個資也即刻調整為不完全揭示，改為僅供個人查詢及下載，以確保無外洩風險。針對受影響的客戶，有相關問題可洽0800-222568。

數位部今日表示，依據個資法，民間單位個資事件由各主管機關掌管，業者若發現有疑似個資外洩或資安事件，除回報目的事業主管機關，也可第一時間通報數位部督導的財團法人臺灣網路資訊中心（TWNIC）負責維運的臺灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC），該中心擔任民間企業資安事件通報及協處窗口。

數位發展部次長李懷仁指出，公部門資安部分，數位部已開始推動零信任架構（Zero Trust Architecture）及政府資料傳輸平臺（T-Road）統一傳輸標準，讓公部門在資料介接上不會有個資與資訊安全上問題，並開始解決內外網上不安全交換問題。預計一年內，T-Road管理體系將全面導入三重驗證的零信任制度，預計兩年內輔導完擁有大量人民個資的A級機關優先導入T-Road，B級機關和其他縣市則會陸續導入。