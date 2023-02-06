【超懷舊】台灣版霹靂嬌娃《阮是廖添丁》女英雄駕到　台語喜劇融合音樂魔術兩廳院上映

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)台灣版霹靂嬌娃「廖添丁」喜劇，改編台灣知名罪犯廖添丁生平，並推出俠女版本，將於3月搞笑上映。

2023 台灣國際藝術節系列節目，楊景翔劇團《阮是廖添丁》回顧1920年的台灣，由編劇施如芳改編傳奇人物廖添丁故事，邀請作曲家柯智豪製作，王希文擔任音樂執導，推出女版的廖添丁喜劇，融合音樂及魔術帶來耳目一新的表演，將於3月24日國家戲劇院登場。

台灣傳奇人物「義賊」廖添丁因偷竊警察武器、搶劫板橋林家、槍殺密探陳良久在當時引起高度關注，後被殺害得年26歲，其事蹟陸續被改編成戲劇、唸歌及講古作品等，關於廖添丁的民間傳說與耆老口述也旺盛流傳，因其被台灣大眾視為對抗日本殖民統治的英雄人物，同時也在多個地區被奉為神靈加以膜拜。

導演楊景翔談及，上星期林懷民及吳念真在兩廳院對談，對於他們談到廖添丁主題感到有共鳴，由其是一句「創作本身可能是很懷舊的行為」，像是自己之前推出的作品《我為你押韻情歌》也是在談90年代情歌文化，回顧自己童年時的故事，時間好像凍結，因此以過去為起點，融合魔術及音樂帶來霹靂嬌娃版的廖添丁，聚焦三位現代女性在城市發生的故事，三位女主角為「劇場妖姬」王世瑋飾演的魔術師Crystal，陳守玉飾演女高中畢業生Yuli，吳靜依飾演童養媳女扒手阿朱。

劇情從1927年熱鬧的台北車站開始，一個瘦長身影閃過並在牆上留下「廖添丁」三字出發，以1920年的台灣日治時期為時空背景，根據考據史實改編廖添丁民間傳說，由3位女俠重新詮釋。編劇施如芳透露，時代故事原型包含魔術師松旭齋天勝、女作家黃鳳姿、醫師蔡阿信，她們的故事同時也是該時期台灣女性所處的新舊交替。

《阮是廖添丁》是繼音樂劇《台灣有個好萊塢》再度挑戰台語演出，楊景翔強調，小時候在廣播聽吳樂天的講古與唸歌，這次期望能結合當代表演技巧與台語唸歌的表演形式呈現，以夾敘夾議的說故事方法翻演民間傳說，引發觀眾對台灣該時期的連結。

該劇將於3月24日至26日國家戲劇院登場，詳情請前往官網查詢。