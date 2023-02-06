夏立言8日再訪中國為2024論述做準備？ 國民黨：基於平等尊嚴展開對話

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼去（2022）年8月中國行，國民黨副主席夏立言將於本月8日再度率團前往訪問，10天行程重在關心在陸台人、反映基層民意，也包含與新任國台辦主任宋濤等涉台人士交流。外傳此行也將溝通2024年兩岸主張框架及「九二共識」論述。

去年9合1選舉國民黨大勝，也使得緊繃已久的國共關係似有改善契機，然而中國海關總署去年底無預警禁我農漁業產品及食品進口，使得兩岸關係再度緊張，訪團臨行前又發生中國間諜氣球事件，以致美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布暫緩5日的訪中行程，意外導致夏立言的訪中時機陷入微妙境地。

國民黨今日證實，訪團相關行程於農曆年前就已敲定，訪團成員還包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山教授、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博。一行人將於8日至17日走訪北京、南京、上海、重慶、武漢等地，並將與新任國台辦主任宋濤碰面，也可能與中共中央政治局常委王滬寧會面。

國民黨指出，夏立言這趟「交流對話、關懷民生」之行，主要延續去年8月「關懷聆聽」之行的成果和目標，重在關心在陸台人、反映基層民意，以及與中國涉台人士交流。

國民黨強調，訪問團拜會宋濤，將會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，不僅反映當前台灣最新民意對台海安全的關切，對區域和平穩定的期望，也傳達廣大農漁民和中小企業希望互惠互利、共榮雙贏的心聲，為促進兩岸和平穩定及繁榮發展盡一份心力。

國民黨提及近年來兩岸因疫情、雙邊關係不睦、官方溝通管道中斷，導致往來台生、台商承擔壓力及成本；兩岸經貿爭端也懸而未決，台灣基層農漁民和中小企業蒙受損失卻求助無門，相關農漁水產品的檢疫檢驗、註冊等問題至今未解；諸如小三通和航班航點的恢復也尚未定案。

國民黨盼透過此行面對面交流對話，反映和溝通當前攸關兩岸民生福祉的迫切議題，為後續兩岸民間解決相關問題營造良好的氛圍，以期打開一個對各方都有利的嶄新局面。

國民黨強調此行解決民生議題，無關政治，然而民進黨立委洪申翰則質疑，夏立言此行不排除見到王滬寧，眾所周知，王滬寧是習近平欽點的統戰關鍵人物，「我們要問這真的是朱主席說的親美嗎？」

民進黨立委王定宇則表示，「腳長在他們身上，不要讓台灣民眾覺得，中國國民黨離北京很近，離捍衛台灣很遠。」