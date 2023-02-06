更新時間: 2023-02-06 15:20

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增16,640例COVID-19確定病例，分別為16,391例本土個案及249例境外移入；另確診個案中新增63例死亡。

另外指揮中心今也公布國內新增51例Omicron亞型變異株確定病例，分別為23例本土個案(15例BA.2.75、4例BA.5、2例BA.2、2例BQ.1)及28例境外移入(13例BA.5、5例BA.2.75、5例BF.7、2例BA.2、2例BQ.1、1例XBB)。

指揮中心羅一鈞副組長根據上周病毒株監測結果推估，未來數周BA.2.75仍將是台灣本土主流病毒株，其次則是BA.5。上週台灣也首度監測到XBB.1.5病毒株，是從加拿大境外移入。





指揮中心表示，今日新增之16,391例本土病例，為7,483例男性、8,886例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，各縣市個案分布如下:

新北市(3,136例)，桃園市(2,125例)，高雄市(1,990例)，臺中市(1,921例)，臺北市(1,333例)，臺南市(1,242例)，彰化縣(838例)，新竹縣(566例)，苗栗縣(486例)，屏東縣(428例)，新竹市(414例)，基隆市(314例)，南投縣(291例)，雲林縣(291例)，宜蘭縣(275例)，嘉義縣(210例)，花蓮縣(200例)，嘉義市(128例)，臺東縣(79例)，金門縣(65例)，澎湖縣(53例)，連江縣(6例)。



指揮中心指出，今日新增63例本土病例死亡個案，為33例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於今年1月17日至2月3日。



指揮中心說明，今日新增249例境外移入個案中，為113例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月6日至2月5日。



指揮中心統計，截至目前國內累計9,685,484例新型冠狀病毒肺炎確診，分別為50,268例境外移入、9,635,162例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,750例COVID-19死亡病例，其中16,729例本土，個案居住縣市分布為新北市3,260例、臺北市1,836例、臺中市1,795例、高雄市1,673例、臺南市1,241例、桃園市1,235例、彰化縣1,075例、屏東縣661例、雲林縣539例、南投縣535例、苗栗縣464例、嘉義縣443例、宜蘭縣345例、基隆市331例、新竹縣278例、嘉義市275例、花蓮縣274例、臺東縣202例、新竹市184例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。

世界衛生組織(WHO)於今年2月1日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株約佔65.7%；BA.2及其衍生變異株約佔14.6%；各Omicron分支變異株中以BQ.1.1 (28.2%)、BQ.1 (14.1%)及XBB.1.5 (11.5%)變異株為多，其中BQ.1.1變異株主要分布於歐美及非洲區，XBB.1變異株主要分布於東南亞及東地中海地區。BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2 及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示，導致疾病嚴重性未明顯增加；另WHO表示，暫無證據顯示XBB.1.5變異株相較其他Omicron亞型變異株對群眾健康更具風險，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。



指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。

台灣2/6新增16640確診病例•含16391本土249境外移入 BA.2.75仍是主流病毒株