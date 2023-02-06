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北韓Youtuber介紹平壤豐富生活 CNN：一切只是演戲

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/06 13:47
北韓人民在平壤金正日廣場跨年，欣賞煙火（圖／美聯社）

北韓人民在平壤金正日廣場跨年，欣賞煙火（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓女子Yumi自去年８月開始陸續於YouTube頻道上傳影片，影片中她介紹著在北韓的各種吃喝玩樂，與各國的年輕女孩生活沒什麼兩樣，觀看次數最多的影片也已超過了5萬點閱率，美國CNN特別對此做了報導，認為這是北韓高層所主導的「大外宣」。

在Yumi的YouTube頻道中，目前共上傳了16支影片，在影片中，他介紹著北韓超商內各種琳瑯滿目的冰淇淋，採訪了其他民眾最喜歡的口味；她也到餐廳享受韓式烤肉，還介紹了北韓的即溶咖啡「開城高麗紅蔘咖啡」。

此外，她在頻道中也介紹了在北韓的休閒娛樂活動，她除了去遊樂園外，還會到河邊慢跑及釣魚，也會到設備齊全的健身房中運動。在影片中可看見，北韓的遊樂園也有著各種刺激的遊樂設施，如雲霄飛車、自由落體、海盜船、碰碰車等。

在世足開打之際，Yumi也到了「平壤國際足球學校」訪問正在踢足球的學生，他們表達著對於世足開打的期待，各自預測著獲勝隊伍，也分享了自己最欣賞的球員，許多受訪者都表示自己最愛的球員為梅西（Lionel Messi）及C羅（Cristiano Ronaldo）。

除了Yumi外，在去年1月開始，也有一名名為松雅的11歲小小Youtuber，她在影片中說著流利的英式英文，「哈利波特」是她最愛的小說，她分享著自己在平壤的日常生活。當時就有媒體指出，她事實上為北韓外交官的女兒，曾祖父曾為朝鮮人民軍元帥李乙雪，家世背景不一般。

美國CNN日前針對北韓Youtuber做了題為「他們吃著冰淇淋、讀著哈利波特，但這些北韓Youtuber們與看到的不同」的專題報導。

根據CNN報導，有專家說道，在這些YouTube影片中所看到的，實際上與數百萬北韓人民的生活相差甚遠。他們認為像Yumi這樣的Youtuber可能與北韓的高階官員有關，而這些影片實際上可能是北韓的宣傳手段。

CNN指出，在北韓，海外的書籍及電影都禁止人民觀看，網路受到嚴格限制，因此使用YouTube也是受到限制的。特別是遊樂園及水上樂園等，雖然是確實存在的場所，但僅有特殊階層的人士可以使用，這些設施也可能沒有正常營運，因北韓電力供應不足，無法正常營運遊樂園，專家說道，他們只會在週末或在拍攝影片的日子營運。

北韓人權情報中心研究委員朴成哲（音譯）向CNN表示，這些影片應是北韓精心準備的劇本，並無法反映北韓人民的真實生活。他也表示，北韓想對外強調平壤是個「平凡的都市」，領導階層非常關心外部世界是如何看待他們，可能想試圖將自己塑造成一個「安全的國家」，希望能吸引更多的觀光客至北韓旅遊。

事實上，北韓在此之前就開過YouTube頻道「我們的民族」及「真實的聲音」（Echo of Truth），但都被YouTube以違反服務條款為由多次停權。有專家認為，人們都已經意識到這些影片是出於宣傳目的而製作的，因此我們應該討論如何接受這些內容，且進行適當的教育，而非一昧的禁止這些頻道。

北韓Youtuber介紹平壤豐富生活 CNN：一切只是演戲
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