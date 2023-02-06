〈財經主筆室〉勞動基金去年大虧3529億元 是「獲利回吐」？或「避險不足」？

勞動基金去年慘賠3,529億，創下近十年來最大虧損， 運用局副局長劉麗茹跳出來表示，用虧損形容不太公允，應為「 獲利回吐」。其實，不管是「虧損」或「獲利回吐」？ 該如何讓基金創造最大效益？即使金融環境不佳， 管理者有無做好規避風險，讓損失降到最低， 這才是勞工朋友最在乎的。

勞動基金運用局上周公布最新收益，2022年底整體勞動基金規模 為5兆5,387億元，由於去年股票、 債券及另類投資市場都罕見同步大幅下跌， 全年勞動基金評價後收益數為-3,529億元，收益率-6.71 ％。

其中，新制勞退基金規模為3兆5,947億元，全年虧損2, 280.3億元，報酬率-6.67%；舊制勞退基金規模為9, 846億元，虧損708.7億元，報酬率-8.3%。 勞保基金規模為7,534億元，虧損589億元，報酬率-7. 45%。

農曆年前，勞保各項年金提前給付時， 當時讓領到錢的勞工都很高興，只是沒想到才剛過完年， 勞動運用局公布去年各項勞保基金都大虧，全年虧損3,529億元 ，若以1,200多萬勞工來計算，平均每位勞工就賠了1.8萬元 ，著實讓所有勞工朋友嚇一大跳。

由於勞工朋友對勞動基金大虧相當在意， 讓運用局副局長不得不跳出來說，用虧損形容不太公允，應視為「 獲利回吐」。她認為，大家都會用「虧損」看待收益率為負， 但基金是做長期投資，因此在她看來其實是「獲利回吐」的概念， 長期績效還是都有獲利。

劉麗茹指出，勞動基金以長期投資為原則， 多元分散國內外債券股票與多元資產，-3,529億元是帳面虧損 ，不是已實現損失，況且勞動基金10年來平均報酬率都有4. 05%，把去年的績效放進來看，整體勞動基金還是有4%以上收益 ，代表長期投資收益仍是穩健的。

事實上，民眾對勞動基金的操作長期以來就存有兩大質疑: 首先， 就是操作績效的合理性，其次，就是對勞動基金的操盤方式， 存有一定的不信任感。

就以運用局副局長劉麗茹所說，10年來平均報酬率都有4.05% ，長期收益還是穩健的。但有不少學者專家研究指出，「 新加坡政府投資公司」(GIC)和「淡馬錫控股」經常名列全球1 0大主權財富基金，若與新加坡主權基金中長期平均報酬率6%以上 相比，還有很大的改善空間，新加坡能、台灣為何不能呢？

勞動基金的操盤，不管委外或自己操盤， 都是公務機關同仁負責管理，但公務機關萬一虧錢要追究責任， 賺錢沒有績效獎金，權責不符。曾有立委提出改善建議， 認為應該建立以績效為導向的投資文化， 才有辦法從外面請到好的人才，報酬率才能提高， 只是勞動部對立委建議並沒有聽進去，操盤方式至今始終沒有改變。

再者，為何民眾普遍對勞動基金的操盤存有不信任感呢？首先， 就是勞動基金經常淪為政府拉抬股市的重要手法之一，也就是說， 只要是股市需要政府出面護盤， 勞動基金就是政府救市的操作工具之一，勞動基金成為護盤工具後， 基金能夠有好的投資績效嗎？

據2020年底統計，在過去八年來就遭揭發的弊案就有四件， 過去多為外部代操投信經理人利用勞動基金炒股從中獲得不法獲利， 最後一件弊端，還是勞動基金運用局高階公務員游迺文， 涉嫌配合業者利用勞動基金拉抬特定股票股價， 當然讓人對勞動基金的操作產生不信任感。

勞動基金操作的是勞工退休金，不僅眾多勞工睜大眼睛在看， 就連立委也在盯著看，而且對於績效永遠不會滿意。運用局認為去年出現帳面-3,529 億元，應該視為「 獲利回吐」，但勞工朋友則認為是運用局沒有善盡規避風險責任， 才會讓虧損大增，各自看法不同，為免爭議過大及弊端發生， 勞動基金操盤也許有必要進行適時的改革！