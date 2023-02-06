土耳其遭7.8強震襲擊 建築物瞬垮怵目驚心

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）土耳其今（6）日發生芮氏規模7.8的大地震，多處建築物倒塌，目前傷亡不明。

美聯社報導，土耳其東南部清晨遭大地震襲擊，美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）表示，震央在獄黎加濟安泰普（Gaziantep）市約33公里處，深度18公里。10分鐘後，再遭規模6.7餘震襲擊。

土耳其官方測得的強震規模為7.4，中心位在卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）的小鎮帕扎爾哲克（Pazarcik）。

從民眾分享的影片可見，建築物已成廢墟一片，怵目驚心。

地震之大，連鄰國敘利亞都感受到震度。不僅多處建築物倒塌，許多人更驚慌逃至街上。另黎巴嫩的貝魯特也搖了49秒，睡眠中的民眾被震醒，嚇得逃出屋外。

土耳其位處斷層帶，地震頻繁。1999年的西北部大地震，奪走18,000條人命。