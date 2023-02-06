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間諜氣球事件曝小意外恐釀大風險　美中應儘速設立「護欄」

美中應汲取教訓，讓氣球事件成為打造「護欄」的契機，別等到發生了核武危機，才設法築起圍籬。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/06 10:23
2022年11月14日印尼拜習會（圖／美聯社）

2022年11月14日印尼拜習會（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）去年11月的拜習會，美國總統拜登（Joe Biden）向習近平表示，雙方無須再興冷戰。不過三個月，修補關係的努力，立刻因間諜氣球事件洩了氣。中國面子掛不住，揚言會有相應的行動，但專家稱中方施展的空間有限，而此事件也再次凸顯了，彼此設下「護欄」（guardrails），將衝突降溫的迫切性。

綜合路透經濟學人分析，美中回溫的軌道應不受影響，但針對美軍在南海等爭議水域偵察巡航的活動，中方可能會加強回應力度。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS）研究員許瑞鱗（Collin Koh）認為，對於載人平台（如船艦），北京或許會稍微節制，但對於無人載具，恐怕不會手軟，畢竟沒有人員，北京有自信能控制衝突風險。

他舉例，2016年12月，中國海軍就曾在菲律賓外海，扣住一艘美國海洋研究船派出的水下滑翔機（underwater glider），之後才將之返還美國戰艦。

美中透過各種工具方式蒐集對方情資，早就是公開的秘密，只是氣球實在太過明目張膽，光天化日之下侵入領空，美國有的是理由將之擊落。拜登與習近平雖皆有意消弭劍拔弩張之勢，卻不得不照顧國內的批判聲浪。

事件發生後，華府一片怒火，在野共和黨逮到機會大做文章，包括前總統川普（Donald Trump）在內的多人，要求美軍立刻「射下氣球！」眾議院新的中國問題特別委員會（China Select Committee）領袖、共和黨籍的加拉格爾（Mike Gallagher），也砲轟氣球侵入是「對美國主權的威脅」。

中國方面，雖尚無官媒挑起民眾愛國情緒的動作，但發布了多篇評論，批評美方在菲律賓擴大軍事影響力的舉措（菲律賓同意美國擴大使用其軍事基地）。本應理虧的中方官員，也沒有「深感抱歉」的姿態。最高外交官王毅就向美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示，無法接受任何無憑無據的揣測與誇大。

這說大不大、說小不小的氣球事件，也驗證了拜登提議雙方建立「護欄」的必要性。為了避免類似的意外、錯誤、誤解一發不可收拾，美中軍方必須儘速開設直接的溝通管道，軍機軍艦的回應也應有一套標準作業程序。

當年美俄冷戰，直到出現飛彈危機才衍生出風險控管機制。殷鑑在前，如今美中應汲取教訓，讓氣球事件成為打造「護欄」的契機，別等到發生了核武危機，才設法築起圍籬。

間諜氣球事件曝小意外恐釀大風險　美中應儘速建立「護欄」機制

間諜氣球事件曝小意外恐釀大風險　美中應儘速設立「護欄」
氣球遭擊落瞬間（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-02-06 11:05 GMT+08:00

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