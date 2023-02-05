【中共認知作戰】買水軍攻擊台灣政治人物臉書、直播抖內KOL操縱風向

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中國對台灣發動認知作戰層出不窮，包括外包網路行銷公司以水軍攻擊總統蔡英文、前閣揆蘇貞昌臉書，今（5）日台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋指出，中共藉由直播捐錢手法，操縱、扶植KOL及網紅影響台灣年輕人認知，可謂「打台灣不如買台灣，買台灣不如騙台灣」。

沈伯洋今日在台北國際書展開講座，解析中共透過直播斗內對台灣進行認知作戰。他指出，中共手法多變，原先通過「台海網」等網站散布內容，或透過臉書粉專傳播，但效果不彰，臉書公司有注意到此事，沈及其團隊也會提供證據給臉書，協助清理中國境外粉專，阻擋連結。

後來中國發現，如由台灣人建立粉專，便無法證明此人與中國有連結，即便此人粉專成日發布中國文章，臉書也無法做處置，更無法擋連結。中國還發現，當大量把文字轉成語音製作影片後，可以大量吸收到群眾。

因此中國將台灣政論節目作為素材，AI擷取並合成台灣人講話的語音，用以宣讀中國所撰文章，且會插入圖卡製成YouTube影片，再把影片轉貼到臉書，臉書無法處理及阻擋，中國此後將主戰場轉往YouTube。

沈伯洋指出，2021年5月台灣升3級警戒，中國共創立8個YouTube頻道，全部都由AI製作文字轉語音，搭配真人假裝講話之影像，三個月內觀看次數高達3千萬次；8個頻道內容都是針對衛福部和高端疫苗發布不實消息、陰謀論，後來Google將此8個頻道移除。

這樣的頻道多達上萬個，儘管台灣會收看的頻道至多不過15%，仍足見中國製造的虛假訊息量體之龐大。

沈伯洋還指出，中國發現透過關鍵意見領袖（KOL）以及網紅直播能有效影響台灣年輕人。透過瞄準「剛起步的YouTuber抖內捐錢」，讓YouTuber因有利可圖，越發傾向收集來自中國的相關資訊傳播，他人隨之跟進乃至市場因此傾斜，當言論偏向中國立場後就再難拉回。

沈柏洋指出，以言論自由論之，難有法規規範，但國外有要求YouTube必須揭露直播抖內的金流，以了解金流來自何國，讓受眾了解KOL及網紅，接受多少來自中國的抖內；有的則要求揭露抖內的幣別，已知是否受到「境外」影響，目前看到多以新加坡幣、美金支付。

中央社昨（4）日也報導，日前國安局也發現，攻擊蔡英文、蘇貞臉書的網路言論，有高達825個帳號屬異常臉書帳號，甚至被抓出其中有帳號為中國企業「丹東博凱廣告公司」總經理宋岩春。

國安人士指出，中國運用網路水軍釋放爭訊影響台灣網路輿論之操作手法，已遭國安單位破解其運用「散播謠言四階層」認知作戰模式。

此模式第一層運用拋棄式假帳號發文，再由第二層境外人士管理之臉書粉專協助截圖分享，第三層則運用大量人頭帳號擴大轉傳，第四層則為第三層假帳號分享至國人常用之公開臉書社團，以此增加觸擊率及點閱，並誘導國人轉傳至臉書社團或LINE封閉群組，最終達成中國意欲「洗腦台灣、不戰而屈人之兵」的終極目標。