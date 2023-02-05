台灣疫後百業待興 鄭文燦：6000元快過快發、多元領取便民

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）全民關心6000普發金，行政院長鄭文燦今（5）日表示，行政院優先任務為盡快通過特別條例及特別預算案， 盼盡快發放6000元，並讓民眾以方便、多元形式領取。

台北書展今日最後一天，鄭文燦下午與文化部長史哲連袂現身參觀，並支持前屏東縣長潘孟安的新書發表會。

鄭文燦被問及於行政院長陳建仁盼他擔任部會、中央及地方的溝通橋梁，鄭文燦表示當然要溝通內外，他指出，行政院萬般工作皆須透過院長、副院長、政委等協助各項工作推動，陳建仁是相當溫暖、理性、務實的領導者，是很好的院長，「我非常高興能夠輔佐他」。

關於行政院目前優先任務，鄭文燦指出，就是將特別條例及特別預算案盡快通過，尤其疫後各行各業都很需要，包括6000元全民普發金，政府正加緊腳步設計多元系統，盼能趕快過、盡快發、方便領，讓民眾以多元方式領取。

2024年大選前哨已吹響，鄭文燦被問及是否希望潘孟安支持他參選，鄭文燦打太極表示，最重要的價值並非下一步要做什麼，是每個階段完成自己人生難得的目標，「我覺得能幫故鄉做事是一件幸福的事，我跟孟安都一樣」。

至於潘孟安卸任後動向，鄭文燦回應，相信不論在什麼地方及位置，大家目標皆一致。自己與潘孟安30載的革命感情，有最好的默契，「有時變換一下隊形，不管放在哪個位置，都能夠互相搭配。」