（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）咖啡除了提振精神外，還可以抗炎症！根據一篇刊登於《農業與食品化學雜誌》(Journal of Agricultural and Food Chemistry)的研究顯示，黑咖啡具有抗發炎效果，再添加牛奶後，其效果甚至翻倍。

咖啡富有多酚物質，具有良好的抗氧化、抗發炎能力，而牛奶含有18種胺基酸，能補充多種人體必需胺基酸，如果兩相混和後，會產生什麼變化呢？

根據丹麥哥本哈根大學研究的實驗，研究人員將抗發炎因子注入人體的免疫細胞中。第一組的免疫細胞內含有與胺基酸發生反應後的多酚；第二實驗組則單純為多酚物質，對照組的免疫細胞則含有多酚或胺基酸。

結果發現，同時含有多酚和胺基酸的免疫細胞，其在抗炎效果是僅添加多酚細胞的2倍之多。換句話說，如果喝咖啡時添加牛奶，其抗發炎效果會比單純喝黑咖啡來的好。

研究團隊表示，未來將進一步做動物實驗和人體試驗。甚至更進一步研究其它含有多酚和蛋白質食物搭配後，是否也有相同效果。

美國營養與飲食學會發炎人Melissa Prest解釋，當減少體內發炎反應後，細胞和組織受損的風險也會降低，可能意味著罹患阿茲海默症和帕金森症等退行性疾病的風險亦會降低。

對於那些不喝或不行喝咖啡的人來說，該怎從日常生活習慣和飲食來降低體內發炎反應呢？Prest說，多酚也存於漿果、香料、堅果、亞麻籽、橄欖、茶、紅酒、全麥和某些蔬菜中，此外，充足的睡眠、良好的運動習慣、適時紓壓都有助於減少炎症。

營養師Keri Gans補充說，少吃添加糖分的食物也能降低體內慢性發炎的風險。

拿鐵比黑咖啡有益健康？丹麥研究：抗發炎效果翻倍