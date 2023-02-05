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制裁破口　華爾街日報：中國供俄國戰爭所需技術、零件及設備

華爾街日報分析西方發動制裁後，俄國海關的8萬4000多批貨物紀錄，軍民兩用貨品大部分源自於中國企業，而這些紀錄僅是冰山一角。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/05 17:16
中國在俄烏戰爭爆發後，無視西方制裁，提供俄國軍需。(圖／Pexels）

中國在俄烏戰爭爆發後，無視西方制裁，提供俄國軍需。(圖／Pexels）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）華爾街日報4日披露，中國於俄國入侵烏克蘭烏後，持續提供俄國軍方侵略所需的科技產品及零件，助該國規避西方制裁。中方則反駁援助俄國一說，稱無事實依據，並重申反對無國際法依據的單邊制裁。

華爾街日報報導，根據俄國海關資料，中國無視國際對俄國制裁和出口管制，透過國營國防企業運送導航設備、干擾技術和戰機零件，供給被制裁的俄羅斯國營國防企業。

去（2022）年2月24日俄國對烏克蘭發動侵略戰爭，西方透過經濟制裁，藉限制電腦晶片、紅外線攝影機和雷達設備等出口俄國，來削弱該國戰爭機器。俄國有能力自行製造大部分軍需品，但如半導體此類軍民兩用技術，卻極度仰賴進口。

中國與俄國接壤，在歷史上頗有淵源，意識形態相近，在俄烏戰爭爆發前更簽署協議，宣告兩國友好無止境、合作無禁區，時至今日中方也並未表態譴責俄國侵略行徑。事實上，中國力求在雙方陣營間保持平衡，在反對俄烏戰爭的同時，也維持對俄國的外交、金融和貿易關係。

開戰後，中國更低調支援俄國物資。華爾街日報分析西方發動制裁後，俄國海關的8萬4000多批貨物紀錄，軍民兩用貨品大部分源自於中國企業，這些紀錄僅是冰山一角。

紀錄顯示，去年8月，中國福建南安寶鋒電子有限公司透過烏茲別克一家國營公司，供應俄國公司用於RB-531BE軍車的天線，可用於干擾通訊；同月底，中國國營保利集團旗下「保利科技」（PolyTech）運送M17軍事運輸直升機導航設備，給俄國國營軍事出口商羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）。

紀錄還顯示，去年10月，中國國企「中國航空技術國際控股有限公司」供應總值120萬美元的蘇愷35（Su-35）戰機零件，給俄國被制裁的國有國防工業龍頭「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）子公司AO Kret。

業界和政府官員表示，這些數據佐證了俄國何以能規避西方的因應與制裁。

面對華爾街日報指證歷歷，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇回應：「關於中方向俄國提供『援助』一說無事實依據，純屬臆測及蓄意炒作。」

劉鵬宇重申北京長期觀點，即中國反對所謂沒有國際法依據的單邊制裁。
華爾街日報
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