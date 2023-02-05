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2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/05 14:15
2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增22,991例COVID-19確定病例，分別為22,594例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,594例本土病例，雖然較上週日(27,105)少4,511例，減少約16.6%，但若以整週統計來看，與第4週（1月22至28日）共139,112例相比，第05週（1月29日至2月4日）共183,745例，多了44,633例，上升 32.1%。

新增確診個案中分別為10,241例男性、12,337例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依然為六都，依序為新北市(4,358例)，臺中市(2,721例)，高雄市(2,667例)，桃園市(2,609例)，臺北市(2,165例)，臺南市(1,758例)。

指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為46例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、69例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月19日至今(2023)年2月2日，死亡日期介於今年1月4日至2月2日。

死亡個案中包含1例特殊個案，為30多歲女性，有癌症轉移病史、近期於1月13日曾接受化療，另曾接種3劑COVID-19疫苗。1月26日呼吸困難、咳嗽，27日至急診採檢新冠快篩陽性確診，檢查有雙側肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，2月1日病況惡化過世，死因為新冠肺炎、癌症。

2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡

指揮中心說明，今日新增397例境外移入個案中，為172例男性、225例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月5日至2月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,668,845例確診，分別為50,060例境外移入、9,618,731例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,687例COVID-19死亡病例，其中16,666例本土，另21例為境外移入。

2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡2/5台灣本土增22,594例COVID-19確定病例、397例境外移入、73例死亡
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