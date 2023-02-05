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中國間諜氣球現蹤拉美兩國! 美國國防官員：川普時期曾3次飛美國本土

By 李朝儀, 台灣英文新聞
2023/02/05 15:49
中國間諜氣球飛越美國之外，更現蹤拉丁美洲的哥倫比亞以及哥斯大黎加。（圖／美聯社）

中國間諜氣球飛越美國之外，更現蹤拉丁美洲的哥倫比亞以及哥斯大黎加。（圖／美聯社）

更新時間：2023-02-05 15:49

發布時間：2023-02-05 14:50

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）中國間諜氣球入侵美國領空已遭導彈擊毀，然而在拉丁美洲的哥斯大黎加、哥倫比亞兩國陸續證實，本週於領空內發現中國間諜氣球蹤跡。

根據CNN系列追蹤報導，中國間諜氣球入侵美國領空，飄過多處敏感地點，引發軒然大波，中國政府矢口否認進行情蒐，然美國總統拜登（Joe Biden）已下令將之擊毀，原定於5日訪問中國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也取消行程以示不滿。中國近來欲與美國改善雙邊關係的算盤也落空。

川普時期3次飛美國本土

不僅如此，美國資深國國防官員4日透露，在川普主政時期，中國間諜氣球曾三次短暫飛過美國本土，並表示，拜登政府上任初期也發生過一次，但從未有這麼長時間。

川普時期在任的前國防部長艾斯培（Mark Esper）3日向CNN表示，對於國防部聲稱在川普時期發生過類似事件感到「驚訝」。

間諜氣球拉美也現蹤

中國的間諜氣球不僅在美洲現蹤，也在拉於美洲上空被偵測到蹤跡。哥倫比亞空軍證實，在2月3日凌晨於該國北部地區，發現在55,000英尺以上的領空，偵察到「特徵類似於氣球」的物體，以平均25節的速度移動。

哥國空軍3日發表聲明指出說明，正與其他「國家和機構」合作確認氣球的來源，該枚氣球在被哥國國防系統追蹤後，已離開該國領空。

聲明指出，這枚氣球「對國家安全和國防，以及飛航安全沒有威脅」。

哥斯大黎加4日晚間也證實，首都聖荷西上空於本月2日發現有氣球飛行，外觀與已被美國擊落的間諜氣球類似。

該國民航局局長艾利松多（Fernando Naranjo Elizondo）表示，該氣球並非來自國內，但因氣球並未墜落在該國境內，而且目前已飛離消失了，因此當局沒有進一步調查的規劃。

美國防部：中國氣球「艦隊」遍布五大洲

ABC News4日引述一名美國國防部官員指出，中國有一個氣球艦隊，以此偵查任務並侵犯他國主權，而這類活動通常在中國解放軍的指示下進行。近年來，包含東亞、南亞及歐洲等五大洲的國家領空，都曾發現中國氣球。

中國日前聲稱那些氣球是氣象研究用途，美國高階官員予以反駁，表示這些氣球具有偵察設備，這些設備與常規氣象或民用研究通常無關，且這些氣球底部懸掛金屬支架，上有收集艙設備及太陽能電池板。
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