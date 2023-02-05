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2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/05 12:35
2023台灣燈會在台北，沒看過玩滑板的恐龍吧，還不快來東區。(圖片取自<a href="https://www.facebook.com/...

2023台灣燈會在台北，沒看過玩滑板的恐龍吧，還不快來東區。(圖片取自2023台灣燈會在台北，沒看過玩滑板的恐龍吧，還不快來東區。(圖片取自台北市商業處-我是商Ya人)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）「2023台灣燈會在台北」睽違23年重返臺北，自2月4日起至19日熱鬧開展，其中位於東區商圈的光展區，為本次燈會腹地最大展區，不僅設置16件中、大型主題燈飾作品，更網羅在地商圈店家，共同打造43件藝術入店作品，將光藝術融入東區商圈。

2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區

2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區藝術入店探店地圖。圖/台北市商業處

2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區光展區燈會賞遊攻略。圖/台北市商業處

台北市商業處表示，今年燈會邀請國內外知名藝術家及團隊參與創作，分別於SOGO忠孝館、瑠公公園、敦仁公園、延吉公園及捷運國父紀念館站2號出口設置5座絢麗奪目的中型燈飾作品，凸顯城市發展、建築紋理、自然生態與流行文化等元素及議題。

此外，還邀請以平面繪畫、編織雕塑、燈光互動及空間裝置等不同作品風格為專長的藝術家，為東區商圈內服飾、餐飲、髮廊、酒吧等多元種類店家，打造43件藝術入店作品，融入店家牆面、櫥窗、室外空間之一隅，與東區商圈店家概念、販售內容相呼應，創造更多民眾徜徉於藝術氛圍的機會。

2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區

日本藝術家大塚麻子於「Round Round」外牆設置色彩繽紛幾何光柵片。圖/台北市商業處

為便於民眾可以充分享受光與藝術交織的眾多作品，台北市商業處特地規劃5條光展區燈會賞遊攻略路線，如其中B路線，有日本藝術家大塚麻子於「Round Round」外牆設置色彩繽紛幾何光柵片，片片交織的彩色景象印入眼簾，絢麗奪目。

往敦化南路一段177巷前進，可看到西班牙藝術家ORBITA於「浪苑」店家外牆，充滿浮世繪風格的彩繪塗鴉牆，富含日式氛圍、燈節意象及臺北美麗夜景，與紫色燈片相互輝映，白天至夜晚，皆綻放出不同的光彩，日夜絢麗。另於敦化南路一段161巷角落，有藝術家吳芊頤於「好日咖啡工作室 (G’day Coffee)」玻璃窗設置台灣特色鐵窗花，將實景轉化為拼貼，形成遠近觀看上的差異效果，呈現特有窗景之美，短短一條攻略路線就收錄了10餘件燈飾及藝術作品，讓民眾大飽眼福；快一同前往東區商圈感受街廓中繽紛多元的藝術文化氣息吧。

2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區

西班牙藝術家ORBITA於「浪苑」店家外牆，充滿浮世繪風格的彩繪塗鴉牆。圖/台北市商業處

2023台灣燈會光展區攻略一次看　5條路線品味暢玩台北東區

好日咖啡工作室 (G’day Coffee)。圖/台北市商業處

「2023台灣燈會在台北」以「城市型燈會」為主題，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品及串連12個行政燈區，正式活動期間為2月5日至19日（2月1日至4日光、源、未來展區搶先開跑）。

更多「2023台灣燈會在台北」最新消息請前往「2023台灣燈會在台北｜光源台北」官方網站

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2023台灣燈會在台北

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