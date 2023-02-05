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〈投資理財〉台灣水泥產業各擁商機 轉型綠能、轉投資有助營收及獲利

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By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/02/05 12:15
台灣水泥產業 (圖片/PIXABAY)

台灣水泥產業 (圖片/PIXABAY)

上市公司水泥產業目前共有7家，分別是台泥（1101）、亞泥（1102）、嘉泥（1103）、環泥（1104）、幸福（1108）、信大（1109）、東泥（1110）。長期以來是存股族注意的標的，由於各擁不同利基點，也都有不同的表現，值得注意。

台灣大部分的水泥業者，都已西進中國，佔有市場地位，但是2022年，中國因房地產不景氣，加上疫情嚴峻，以及煤炭大漲5成以上，業績表現普遍不佳，營收衰退，獲利減少達5成以上，預料將難免影響今（2023）年股利發放，然而目前看來，不動產前景未必能夠快速轉佳，嚴峻程度是近20年來最大。

儘管如此，也有水泥業者積極轉型，尤其台泥在綠能產業方面，已開闢藍海市場。台泥是國內第一家上市公司，也是目前水泥業的龍頭。1962年2月29日上市掛牌，當時老董事長辜振甫，還身兼台灣證券交易所董事長。61年一路走來，穩健踏實，早已是存股族的最愛，近32年來連續配息，股利計達60.33元，近5年的平均現金殖利率達5.03%，投資報酬率相當不錯。

台泥目前的資本額是735億6181萬餘元，營業毛利率7.37%，營業利益率2.02％，資產報酬率0.5％，股東權益報酬率0.73％，每股淨值29.05元。

根據中國水泥網站統計，2022年水泥產能排名，台泥以5633萬公噸，排名第7，亞泥年產2633萬公噸，居第10名。台泥在中國市場主要以廣東、廣西、西南、四川等地為主；亞泥以江西、湖北的華中地區，以及四川等地，為主要市場。各擁市場利基，市場地位穩固。

台泥近年積極轉型綠能產業，最受矚目，近3年處理廢棄物共達2700萬噸，約為台灣年平均廢棄物量的75％，水泥廠持續提升替代燃料使用，用水強度逐年下降，被視為最環保的水泥公司。

由於看好全球節能減碳及電動車商機，台泥花蓮和平廠30 MW已於2022年9月27日上缐，是全台最大單一案場，能讓台電即時備轉及補充。綠能產業方面，能元科技亦於4月11日上缐，協助台電補充備轉。花蓮10MW儲能案場，將於今年完工，將增強電力調度彈性，提供增強型動態調頻備轉E-dReg服務。

現今全球太陽能發電成長快速，儲能系統商機龐大，台泥在全球四大洲發展，2021年完成美國麻州10.3 MWH、義大利LEINI 5.1 MWH、LIFOU島5.1 MWH、。2022年完成澳洲奎娜娜200 MWH、義大利FAST RESERVE 4.1 MWH，台灣35.1 MWH。2023年台灣610 MWH、中國141 MWH。2024年台灣160 MWH、ATLANTE CO.。儲能系統將成為未來台泥綠能產業重要收入來源之一。

由於長期投資綠能產業，台泥2022年前3季非水泥業務的營收已達29％，並透過增加三元電池的投資，預估至2024年，在全球動力電池市場裝機規模從GWH，邁向TWH，到2030年將超過3TWH，2023年3月，三元能源正式投產，約可生產2.4萬台電動車所需長程電池量，搶食全球電動車動力電池商機。
台泥的電池產能，據了解，到2024年，一年電池總產能將提升到3.3GwWH，產能已全部被外國大客戶全部包走，未來計生產的高效能電池，將全產全銷，順勢搭上全球新能源車及儲能產業高速成長列車。
台泥積極轉型綠能產業，頗受矚目，最近執行庫藏股，價格區間從23.45元，至50.99元區間，自1月5日至3月9日將買回2萬張，價格10億1千9百萬元，充分顯示公司方面對股價維持的決心，值得肯定。台泥的轉型，深受市場矚目，未來應有相當大的成長潛力，值得投資人注意。

亞泥也是投資人喜歡的存股標的，32年發放股利達66.06元，近5年平均殖利率5.88％，投資報酬率不錯。迄2022年第三季，每股獲利3.44元。資本額達354億5927萬餘元，營業毛利率12.72％，營業利益率9.13％，資產報酬率1.5％，股東權益報酬率2.47％，每股淨值45.55元。

由於未來2至3年，中國水泥市場仍處於供過於求狀況，加上煤炭價格居高不下，影響水泥產業獲利能力，又遇上民間建築工程進度落後，亞泥預估，今年全年中國水泥市場銷量約2836萬噸，減少約3.9％，難有大幅度的成長，但是仍然能夠維持基本獲利水準，投資人應注意產業變化。

嘉泥近年積極發展業外轉投資，避免受單一水泥產業榮枯影響，其轉投資的沖繩飯店Hotel Collective受惠於疫情解封，近期住房率幾乎客滿，如目前營運動能持續下去，今（2023）年將可望有效挹注企業獲利。至於轉投資坐月子中心，台北市中山館已是正現金流，接近獲利，應有發展潛力。

嘉泥迄2022年第3季資本額77億4780萬餘元，營業毛利率7.71％，營業利益率-19.23％，資產報酬率0.85％，股東權益報酬率1.11％，每股淨值32.98元，近9年連續發放股利合計6.15元，近5年平均現金殖利率為4.98％。投資報酬率亦屬穩定。

至於環泥、幸福、信大、東泥等水泥公司，每年營收、獲利亦均屬穩定，股利配發平均投資報酬率約有5％左右的水準，且各擁轉投資商機，投資人可以注意合理價位時的投資價值。

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